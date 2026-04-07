大廈走廊牆掛鞋陣！鐵閘外放17對鞋　網民鬧爆自私　涉違消防條例

擺放雜物阻塞通道，除了造成他人不便，更會危及消防安全！近日有網民在社交平台發文和上傳照片，顯示有大廈單位住戶在門外擺放掛牆的「鞋架」，約15雙鞋掛在牆上，另有2雙鞋直接放在地面，情況相當誇張。其他網民看照片後，直斥相關住戶自私，有關行為更可能違反消防條例。



有網民在社交平台發文和上傳照片，顯示有大廈單位的住戶，在門外擺放掛牆的「鞋架」，約15雙鞋掛在牆上，另有2雙鞋直接放在地面。（Threads圖片）

牆面掛收納袋變走廊「鞋架」

樓主在Threads上傳照片，顯示有住戶在門外掛着疑用來放置雜物的牆面收納袋，而相關住戶將其變成掛牆「鞋架」，約15雙鞋逐隻放入收納袋內，另有2雙鞋直接被放在地面。樓主在文中向其他網民發問，「如果你係佢鄰居，你覺得咁樣有冇問題？」。

網民斥：自私精家庭

帖文一出，大批網民紛紛熱議相關行為是否可被包容，部份人認為只要沒有嚴重阻擋走廊即可，而且不能散發異味；但許多網民批評該相關住戶非常自私，只顧自己家中整潔，卻無視走廊等公共空間衛生。

另外，部份網民建議鄰居可直接通知消防處，同時有人分享過去類似經歷，指其大廈的管理處在接獲投訴後，即日便派人拍照，再於該樓層的走道和大堂張貼通告，讓涉事住戶知難而退。

首次定罪最高可處罰款10萬元

一般來說，根據大廈公契及消防規例，走廊屬於「公眾地方」及「走火通道」，故如果在走廊放置私人物品，或違反大廈公契及消防規例。根據香港法例第95F章《消防（消防火警危險）規例》第14條，如將或安排將任何物件或東西擺放或留下；或如身為該處所的擁有人、租客、佔用人或負責人，准許或容受任何物件或東西被擺放或留下，而該等物件或東西阻塞或可能會阻塞該處所內的逃生途徑，該人即屬犯罪。任何人犯本條所訂罪行，如屬首次定罪，最高可處罰款10萬元；如屬其後每次定罪，可被處罰款20萬元及監禁一年。