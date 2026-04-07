東張西望｜啟德居屋啟欣苑疑被當收費行李寄存倉　房署已發信提醒

居屋單位嚴禁用作商業用途！TVB（無綫電視）節目「東張西望」報道，疑似有人利用鄰近啟德體育園的居屋單位，提供收費式行李寄存服務，日租50至80元人民幣（約57至91港元），客源為來港看演唱會的外地人。涉事屋苑業主王先生（化名）指出，從去年12月起，就有1群閒雜陌生人進出屋苑單位，詢問後得悉是寄存行李，認為相關行為騷擾鄰居，批評提供服務的業主自私。



《香港01》記者已向房屋署查詢，正等候回覆。房委會列明，根據資助出售單位業主與房委會於購入單位時所簽訂的買賣協議，業主只可將該單位作私人住宅用途，並確保將由其本人及名列購買該單位申請表上的全部家庭成員居住。



房屋署回覆《香港01》表示，啟欣苑為房委會居者有其屋計劃下出售的居屋屋苑，於2024年下旬落成。現時，房委會擔任啟欣苑公契經理人，並代業主委聘雅居物業管理有限公司(管理處)處理屋苑的日常管理工作。



有關啟欣苑有業主懷疑將單位用作提供行李寄存服務一事，管理處於本年3月30日首次接獲相關查詢後，已隨即派員到事涉單位視察，但未有發現該單位有疑似行李寄存的情況。單位業主坦言，她早前曾協助朋友暫時擺放數個行李箱，但沒有收費。管理處已口頭及發信明確提醒該業主，資助房屋單位必須作住宅用途，並且不得使用單位從事任何商業或違反地契及大廈公契之活動。



管理處已加強屋苑的巡查工作，並張貼通告提醒各業戶不得將單位用作任何商業用途。本署會繼續密切留意情況，若發現任何違規，會採取適當跟進行動。



涉事屋苑業主王先生（化名）指出，從去年12月起，就有1群閒雜陌生人進出屋苑單位，詢問後得悉是寄存行李。（「東張+」YouTube影片截圖）

涉事屋苑業主王先生（化名）於「東張西望」節目指出，「上年12月，有一大班陌生人衝上去我哋住嗰1棟大廈，我就覺得好奇怪」，他詢問該群陌生人，得悉是於屋苑單位內寄存行李。王先生提供的片段見到，短短兩分鐘已經有4名女子提着袋子或行李箱進出單位，客廳更放置了5、6個行李箱。

啟德居屋單位疑被當行李寄存倉 日租$50起

提供寄存服務的人於網上發帖文詳列服務細項，顯示若寄存背包或袋子是50元人民幣（約57港元）1天。行李箱方面，22吋內是60元（約68港元），24至26吋是70元（約80港元），28吋是80元（約91港元），該單位還可寄存應援棒及租借充電寶，標榜「不限時間：全日都可寄存」。

王先生提供的片段見到，短短兩分鐘已經有4名女子提着袋子或行李箱進出單位，客廳更放置了5、6個行李箱。（「東張+」YouTube影片截圖）

提供寄存服務的人於網上發帖文詳列服務細項。（「東張+」YouTube影片截圖）

提供寄存服務的人於網上發帖文詳列服務細項。（「東張+」YouTube影片截圖）

舉報業主斥提供服務者自私 盼房屋署調查

王先生無奈道，五月天3月底來港開演唱會，屋苑大閘門口堆放着差不多30個行李箱，「30個咁樣一來一回可能已經拉60次，其實係好騷擾到啲鄰居」。王先生希望房屋署調查，「冇理由我哋一班鄰居，要承受你哋為咗錢嘅自私行為」。

事件曝光後，有街坊接受街訪時表示，「居屋畀人住㗎嘛，政府資助去住嘅，唔應該用嚟做生意」，另有街坊擔心有陌生人出入衍生保安問題。「東張西望」團隊向涉事屋苑管理處查詢，職員稱正了解事件中，並正等候物業管理公司電郵回覆。

王先生無奈道，五月天3月底來港開演唱會，屋苑大閘門口堆放着差不多30個行李箱。（「東張+」YouTube影片截圖）

事件曝光後，有街坊接受街訪時表示，「居屋畀人住㗎嘛，政府資助去住嘅，唔應該用嚟做生意」。（「東張+」YouTube影片截圖）7

「東張西望」團隊向涉事屋苑管理處查詢，職員稱正了解事件中，並正等候物業管理公司電郵回覆。（「東張+」YouTube影片截圖）

房委會：業主只可將居屋作私人住宅用途

事實上居屋單位嚴禁用作商業用途，房委會列明，根據資助出售單位業主與香港房屋委員會（房委會）於購入單位時所簽訂的買賣協議，業主只可將該單位作私人住宅用途，並確保將由其本人及名列購買該單位申請表上的全部家庭成員居住。

任何家庭成員（包括業主本人在內）倘事前未得房委會的書面同意，不再實際或永久居於該單位，則不論原因為何，房委會有權要求業主把該單位轉讓回房委會，而業主在收到房委會的書面通知後，須立即把該單位轉讓回房委會，有關費用及支出概由業主負責。

房委會列明，根據資助出售單位業主與房委會於購入單位時所簽訂的買賣協議，業主只可將該單位作私人住宅用途。（資料圖片）

網民：唔只騷擾鄰居，隨時引賊入屋

事件引起熱議，網民批評，「為咗賺一千幾百，唔只騷擾鄰居，你知個喼入面有乜咩？違禁品你咪揹晒，仲有隨時引賊入屋」、「如放縱他們繼續做生意，大把人跟着做，搞到附近居民非常困擾」。

有網民則認為，啟德體育園及附近商場應多放置行李寄存櫃，「場館、商場咁多地方，應該安裝行李櫃畀旅客，如果配套做得好就唔會俾人乘虛而入啦！」。

（東張西望 / 房委會）