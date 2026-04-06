【香港旅遊／內地旅客／復活節假期】這是「顏值即正義」的現實版？復活節連同清明節長假期大批旅客來港，Now TV新聞於4月4日訪問1位從內地重慶來港旅遊的閻姓女遊客，閻女表示很喜歡香港，因為香港是「既有城市也有海邊」的地方，「感覺特別的好玩」。然而Now TV配上字幕時，不但誤把「閻」寫成「嚴」，還把「香港是既有城市」，誤寫成「香港是舊城市」，引起網民激辯「香港是舊城市」說法，結果閻女要在社交平台Threads發片發文大事澄清，直呼尷尬，強調「香港這麼有趣好玩 我怎麼可能說香港舊！」。



閻女澄清後，網民紛紛支持閻女，也有大批網民「錯重點」關注閻女美貌，認為激似日本女明星廣末涼子，笑言「好彩妳靚女，全部人都幫你解圍，靚女可以化解中港矛盾，靚女可以化解世界大戰」、「美女說什麼都是對的」、「要不是美女，就得罪全香港人了」。不過亦有網民認真討論，認為即使說香港是「舊城市」也無不妥，「舊不一定是貶義詞，歐洲大部份城市都好舊的，而歐洲是世界旅遊熱點」。



復活節連同清明節長假期大批旅客來港。（資料圖片）

「一字之差，謬以千里」。事緣Now TV新聞於復活節連同清明節長假期開始翌日（4月4日），訪問1位從內地重慶來港旅遊的閻姓女遊客。被記者問到為什麼選擇來香港遊玩，閻女表示，「因為很喜歡香港，感覺香港是一個就是……既有城市，也有海邊的一個地方，就感覺特別的好玩。中環、銅鑼灣、旺角這些地方，就也會逛一下」。

內地女說「香港是既有城市」被誤寫「香港是舊城市」

可是訪問製作成新聞報道影片時，字幕誤把「香港是一個既有城市也有海邊的地方」，寫成「香港是一個舊城市也有海邊的地方」，「閻」姓亦誤寫成「嚴」，引起網民激烈討論，質疑「香港是舊城市」說法。

Now TV新聞字幕誤把「閻」姓寫成「嚴」。（Now TV畫面截圖）

Now TV新聞字幕誤把「香港是一個既有城市也有海邊的地方」，寫成「香港是一個舊城市也有海邊的地方」。（Now TV畫面截圖）

本尊現身尷尬澄清：香港這麼有趣好玩，我怎麼可能說香港舊！

事隔2天，閻女於社交平台Threads發布影片，先興奮表示「媽媽，我重慶人上香港電視了！」，隨後嘆道事件令她感到尷尬，澄清「其實我說的香港既有城市又有海邊，但是字幕配成了『舊』。香港這麼有趣好玩，我怎麼可能說香港舊！還有，其實我姓閻，哈哈哈！」。

閻女於Threads發布影片澄清事件，表情多多。（Threads@peixuan3412）

閻女於Threads發布影片澄清事件，表情多多。（Threads@peixuan3412）

內地女仙氣美貌成焦點 網民力撐：靚女可以化解中港矛盾

閻女澄清後，網民紛紛支持閻女。同時有大批網民「錯重點」關注閻女美貌，笑言可化解所有矛盾，「好彩妳靚女全部人都幫你解圍，靚女可以化解中港矛盾，靚女可以化解世界大戰」、「沒事，只要係靚女，就可以化解一切誤會」、「超靚女，有氣質，唔係啲網紅樣，呢啲先係靚女」、「沒關係，因為你是美女，我挺你」、「美女說什麼都是對的」、「你真的很漂亮，希望你在香港旅途愉快」、「重慶成都多美女是真的」。

網民：舊不一定是貶義詞

亦有網民認真討論，認為香港的確是「舊城市」，「其實你說舊也沒什麼關係，香港的確不是一個新城市」、「舊不一定是貶義詞，歐洲大部份城市都好舊的，而歐洲是世界旅遊熱點」。

香港01記者翻查Now TV相關報道，截至4月6日下午3時半，字幕已修正為「香港是一個既有城市」，惟仍然使用「嚴小姐」，暫未改回「閻小姐」。

Now TV相關報道字幕已修正為「香港是一個既有城市」。（Now TV畫面截圖）

（Threads@peixuan3412）