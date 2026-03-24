加料麵線？台男吃外賣見巨型香菇留最後享用　入口前驚見是大蟑螂

食外賣最驚「加料」！早前有台灣網民在Threads分享崩潰經歷，指叫外賣麵線時，發現碗內有1塊黑色物體，原本以為是自己最愛的「香菇」，打算留到最後才品嚐，豈料食到一半定睛一看，才驚覺那是隻「全屍」巨型蟑螂！恐怖畫面令過萬網民反胃，直呼「嘔嘔嘔。快吐了」。



台灣網民吃外賣麵線驚見超大蟑螂。（Threads@iceeeee1228）

把超大隻蟑螂看成香菇

有台灣網民早前在社交平台threads發帖，回應關於飲奶茶發現杯底有曱甴的討論。樓主自嘲經歷更誇張，他上載影片顯示，在吃外賣麵線時，碗中赫然出現1隻色澤深褐、體積碩大的蟑螂。樓主表示最初以為是香菇，想留到「最後才吃」，沒想到竟然是比香菇還要大的「超大蟑螂」。

影片可見，樓主用筷子夾起該隻「加料曱甴」，其肢體尚算完整，極具視覺衝擊力，其他網民深感震撼，紛紛曬出自己吃外賣時的吐糟遭遇。

網民吃外賣麵線時發現超大蟑螂。（Threads@iceeeee1228）

網民：你不要再夾它了……

對於樓主勇敢地夾起蟑螂，有網民們表示惡心，「你不要再夾它了……」、「超大隻，瘋掉，店家都看不到嗎」、「嘔嘔嘔。快吐了」、「天哪，真的無法接受」、「我接受度很高了，看到這個，真的是，嘔乾，這真的噁」。另有網民分享照片，指同樣在買外賣時見到大蟑螂，笑稱「我比你好運一點，至少我一打開就看到」。

網民分享外賣食物中出現的超大蟑螂。（Threads@mdtws0000246）

樓主其後在留言區補充，「還有最後一口才發現的塑膠荷包蛋」，見到煎蛋的邊成透明狀，看來像保鮮紙。網民紛紛批評是「蛋雕」、「你下次買哪家要先通知我們！！！」、「一路看下來忽然覺得塑膜我都可以接受了」。不過，亦有人指那的確是荷包蛋，情況尚算常見。

樓主再吃到「塑膠荷包蛋」

禍不單行的是，樓主隨後在留言區補充，指該份外賣除了大蟑螂外，還吃到「塑膠荷包蛋」。從照片可見，煎蛋邊緣像透明薄膜，看來像保鮮紙。網民對此紛紛批評店家衛生惡劣，笑言這是「蛋雕」、「一路看下來忽然覺得塑膜我都可以接受了」，並要求樓主公開店名：「你下次買哪家要先通知我們，好讓我們避雷！」。不過，亦有人指那的確是荷包蛋，情況尚算常見。

樓主其後補充再吃到的塑膜荷包蛋。（Threads@iceeeee1228）

網民教路：2招尋找乾淨的外賣店

外賣食品出問題已經不是新鮮事，如何能夠找到乾淨的外賣店已成為高深學問。。（AI生成圖片）

外賣衛生問題屢見不鮮，不少網民分享「自保」心得，要避免踩雷，下單前應參考以下策略：

查看「負評」相片：不要只看評分，應直接點開評論區的相片，觀察是否有網民曾投訴環境衛生或食物有異物。

留意評論比例：若評論區中提到「環境骯髒」或「肚痛」的留言超過三成，即使價錢再吸引亦應果斷換家。

主動投訴：若不幸中招，應保留證據向平台或相關部門投訴，並公開事件，避免下一位受害者出現。