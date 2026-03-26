外賣壽司丼飯吃出3條魚骨　餐廳稱做足檢查拒退款　女生嬲爆公審

幸好及時發現，未有將骨吞下！有女生於網上發文指出，她於大埔超級城1間日式餐廳點了三文魚壽司及吞拿魚蓉丼外賣，卻發現壽司有兩條長骨，吞拿魚蓉亦藏有粗骨。女生申請退款被拒，與餐廳廚師電話理論，但廚師堅稱「我哋檢查過所有吞拿魚，根本都唔會可能有，骨就一定唔會有喺入邊」。



女生不滿要求該餐廳給予解釋，「你大埔分店嘅師傅話我屈X佢，覺得我係為咗想攞個全單退款$164.8而誣蔑佢，變3條魚骨出嚟呃退款！」，又問網民手上證物可如何處理。《香港01》已就事件向涉事餐廳查詢，正等候回覆。



有女生於網上發文指出，她於大埔超級城1間日式餐廳點了三文魚壽司及吞拿魚蓉丼外賣，卻發現壽司有兩條長骨，吞拿魚蓉亦藏有粗骨。（Threads@ihufovr898）

該女生於Threads發文表示，她3月23日晚上7時半用Keeta點了大埔超級城1間日式餐廳的三文魚壽司及吞拿魚蓉丼外賣，吃第一件壽司時發現內有1條長骨，她立即申請退款16.8元，「因為我冇諗過之後嘅三文魚都會有骨，所以淨係揀咗部份退款」。

外賣壽司及丼飯吃出3條魚骨

女生指出，她緊接吃到第四件壽司時，又有1條骨，「然後開吞拿魚蓉丼食，食第二啖居然有條粗骨，上面係連住啲吞拿魚蓉」，直言「食到呢度我已經唔想再食，我直接喺Keeta申請全單退款，我驚哽死自己」。

女生指出，「開吞拿魚蓉丼食，食第二啖居然有條粗骨，上面係連住啲吞拿魚蓉」。（Threads@ihufovr898）

女生最終發現共有3條魚骨。（Threads@ihufovr898）

餐廳拒退款 女生不滿：暗示我講大話？

惟餐廳拒絕退款，女生與餐廳廚師電話理論，「師傅表示絕無可能，係絕無可能，不接受退款」，「佢表示我做咁多嘢純粹都係想攞退款啫，佢話佢有檢查晒所有食材冇骨先出貨」。

女生怒斥，「咁問題嚟啦，而家係暗示我講大話？咁我眼前嘅魚骨係乜X？買條魚返嚟特登影落去？咁吞拿魚蓉骨又點解釋？我生平未試過食嘢食到有異物，仲要諗辦法證明自己冇講大話」。

女生申請退款被餐廳拒絕。（Threads@ihufovr898）

餐廳廚師：檢查過唔可能有骨

女生錄了1段與餐廳廚師的對話，廚師指「吞拿魚正常唔會有骨喺入邊」，女生反問為什麼她的外賣中有魚骨，廚師說「我都唔係好清楚點解你會發現到有骨」。女生不滿被誣蔑，爆粗要求給予解釋，廚師說「唔好講屈唔屈先，我哋檢查過所有吞拿魚，根本都唔會可能有，骨就一定唔會有喺入邊」。

女生於帖文狠批，「師傅話吞拿魚呢正常唔會有骨喺入面，你都知正常唔會有？咁而家有係咪唔正常呀？仲要串我都係為咗退錢啫仲想點，你退錢畀我係應該㗎，乜X嘢態度」。

女生不滿指，「食埋第二盒吞拿魚蓉，10分幸運地冇骨，不過就變晒色（意即不新鮮）囉」。（Threads@ihufovr898）

網民斥：擺明劏魚挑骨挑唔乾淨

有網民留言表示，「咁癲，唔通嗌外賣都要拍開箱」，女生回覆「你唔好話，佢真係搞到我要拍開箱，嗰3條魚骨之後諗住食埋第二盒吞拿魚蓉，10分幸運地冇骨，不過就變晒色（意即不新鮮）囉，師傅可能會話我屈佢換咗啲吞拿魚蓉入去」。

另有網民批評廚師，「黐X線，乜嘢叫正常唔會有骨？條友有語癌？即係魚本身係軟體生物，喺海入邊無骨嘅？而家擺明劏魚挑骨挑唔乾淨啦，唔知佢即場餐廳劏定係叫貨啦，都唔會關個客事，點會賴返落個客到，個客問你點解有骨，你問返個客點解搵到有骨，唔講以為睇緊《逃學威龍》」、「正常係有骨，但魚蓉就係要去骨，唔係我叫魚蓉嘅定義係乜？佢都傻嘅，佢自己挑唔好畀咗人仲要話人，唔通我為咗百幾蚊整舊魚骨屈佢咩，作為1個廚師應有嘅態度佢都冇」。

有網民猜測，「因為拖羅蓉好大機會佢都係用急凍貨，正常真係唔會有骨，所以佢先咁肯定，但如果真係喺兜飯出現，咁就唔排除啲骨黐咗喺其他地方撈埋咗」。

（Threads@ihufovr898）