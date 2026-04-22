內地男腹痛求醫　揭20年前誤吞溫度計藏腸道　取出只有刻度不見了

溫度計藏腸內20年，幸好取出時是完整的。浙江溫州1名32歲男子近日因腹痛求診，做電腦斷層掃描（CT掃描）發現其十二指腸內藏有1支溫度計。醫生問診發現是他12歲時誤吞，已藏在肚內20年。由於溫度計前端已緊貼腸壁，恐怕引發腸穿孔甚至汞中毒等致命風險，立即以內視鏡取出，驚訝發現溫度計上只有刻度消失了。



醫院給王先生CT掃描後發現，十二指腸處有異物。（光明網）

十二指腸內發現溫度計 隨時引發大出血

內媒報道，浙江溫州王姓男子近日腹部不適，消化欠佳，於是到溫州醫科大學附屬第一醫院龍港院區就診。醫生為其進行腹部CT掃描發現，其十二指腸位置有異物，懷疑是水銀溫度計，且前端已緊貼腸壁，隨時會引發腸穿孔、大量出血等嚴重症狀，情況萬分危急。

醫生問診發現，王男原來在20年，他只有12歲的時候誤吞體溫計，因害怕不敢告訴家長，見身體沒異樣就不了了之。

取出的溫度計除了刻度磨損外，外觀大致完好。（光明網）

手術難度高 20分鐘驚險取出

由於溫度計滯留體內時間極長、位置深入，且鄰近膽管及胰管，手術空間狹窄，稍有不慎就會損傷腸壁。院方內鏡中心團隊轉而採用內視鏡微創的方式，以圈套器套住溫度計一端緩慢拉出，整個過程僅用20分鐘便順利完成。

藏在體內20年的溫度計幸好只有刻度被磨損消失，水銀未有洩漏，否則後果不堪設想。醫生表示，若異物長期留在腸道，會穿破腸道引發嚴重感染甚至危及生命。

誤吞異物不要試民間偏方，應即使就醫。（AI生成圖片）

院方提醒誤吞異物切勿信吞饅頭、喝醋等土法

院方提醒兒童好奇心強、長者吞嚥功能較弱，均屬誤吞異物高風險群，倘誤吞異物，立即停食停水，減少吞嚥、說話等動作，第一時間求醫，並要清晰告知醫生異物相關信息。

臨床上，「內鏡下異物取出術」是最可靠的治療方法，若異物嵌入嚴重或易引發併發症，則需做手術。病人誤吞異物時，也不要相信吞饅頭、飯糰等「土法」，試圖將異物嚥下，也別喝醋來軟化硬物，也不要盲目催吐，這些行為會加重黏膜損傷，甚至引發窒息、穿孔。