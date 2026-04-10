油麻地窩打老道入夜變果欄落貨場　生果霸佔馬路　巴士司機極無奈

油麻地果欄落貨亂象幾10年來一直未有改善，網上流傳影片，油麻地果欄一帶、窩打老道入夜後，搬運工人將大批生果疊高，堆放在馬路兩旁，霸佔行車線，只留中間1條狹窄的通道讓車輛駛過，其間多名搬運工人在馬路上慢慢行走，又使用唧車橫過運貨，拍片男子乘搭的巴士被迫慢駛，司機無奈抱怨「入夜冇得行，出邊又冇得行」、「差唔多要我去求佢」。



網民留言揶揄，「果欄啲人好好，明明可以霸晒成條路，都讓1條路畀你行」，有網民就狠批，「佢哋愈霸愈闊，影響其他市民使用道路！危害駕駛者！危害市民安全！完全不理！」，也有網民表示，「其實呢條路晚晚都係咁，落貨啲大哥都好識做，見到巴士會拉開啲貨，咁多年都無乜事發生」。



網上流傳影片，油麻地果欄一帶、窩打老道入夜後，搬運工人將大批生果疊高，堆放在馬路兩旁，霸佔行車線，只留中間1條狹窄的通道讓車輛駛過。（facebook影片截圖）

有男子於facebook發文表示，「最高難之處……睇片。除要有耐性，還要沉得住氣，晚上7時開始，途經油麻地果欄區，如果得罪了人， 好易人車皆入火葬場」。

油麻地窩打老道入夜變果欄落貨場

影片長37秒，男子於巴士車廂內、司機位旁拍攝前方，見到巴士於油麻地果欄一帶、窩打老道行駛，搬運工人將大批生果疊高，堆放在馬路兩旁，霸佔行車線，只留中間1條通道讓車輛駛過。

多名搬運工人在馬路上慢慢行走，又使用唧車橫過運貨。（facebook影片截圖）

巴士司機極無奈：差唔多要我去求佢

其間馬路上有多人行走，巴士司機為免撞到人須慢駛，司機說「佢真係唔理你㗎喎」，拍片男回應「佢唔會讓畀你㗎」，見到有搬運工人拉着裝了多箱生果的唧車橫過。司機繼續抱怨，「入夜冇得行，出邊又冇得行」，其後又有唧車在前方，巴士需稍作停下，司機無奈道「差唔多要我去求佢」。

多名搬運工人在馬路上慢慢行走。（facebook影片截圖）

搬運工人將大批生果疊高，堆放在馬路兩旁，霸佔行車線。（facebook影片截圖）

油麻地街坊：6點半已經開始霸路

網民批評，「亂晒龍，落貨真係大晒？」、「阻到巴士又真係離譜啲喎」、「果欄其實同以前嘅九龍城寨差唔多」，又揶揄「正常司機搵位落貨仲要怕抄牌，而家佢哋放晒馬路落貨又無人趕，可以慢慢做，真心爽」、「大把工廠大廈，不過無嘢爽得過喺市中心霸街唔畀租！」。

有油麻地街坊表示，「咁唔叫亂，嗰頭有自己規矩，幾10年都係咁做」、「住油麻地，幾10年都係咁，之前吹果欄搬去青衣但無咗下文」、「疫情前呢就11點先搬出嚟嘅，而家佢哋偷雞，愈嚟愈早，9點就搬晒出嚟」、「6點半已經開始霸路，人哋放工時間都未過」。

巴士司機無奈抱怨「入夜冇得行，出邊又冇得行」、「差唔多要我去求佢」。（facebook影片截圖）

有網民狠批，「佢哋愈霸愈闊，影響其他市民使用道路！危害駕駛者！危害市民安全！完全不理！」。（facebook影片截圖）

網民：揮一揮手好多師傅都即刻拉開啲嘢

有網民指出，「其實揮一揮手，好多師傅都即刻拉開少少啲嘢嘅，你如果串嘴開窗同佢講條路你㗎，你真係唔使走啦」、「唔響咹就冇事，行唔到就停車，等到佢哋移開行到就得」。

有網民建議改善亂象的方法，「不如整個牌喺度，話某段時間只開放1條行車線，咁咪唔使搞到咁多仇恨」、「不如叫九巴改道吧，咁樣點行？」，又認為可參照泰國辦鐵道市集，「我見有旅客參觀這奇景，好似泰國火車市集」。

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