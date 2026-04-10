內地女港鐵扶手電梯暈倒　熱心婆婆陪1小時+塞$500　目擊者超感動

香港人外表冷漠，內心熱情！有港鐵乘客於網上分享好人好事，他於中環站目擊1名內地女生因情緒激動，突然在扶手電梯暈倒，女生醒過來後1名婆婆上前扶起女生，遞水給她喝，有幾名路過的乘客都停下腳步關心問候。其間樓主一路跟着婆婆和女生，看有什麼需要幫忙，目擊婆婆堅持陪伴女生接近1個小時，提出幫忙支付醫藥費和主動一起找藥店，最後婆婆竟「塞」了500港幣給女生拿去吃東西就迅速離開，讓他非常感動。



網民讚賞道，「你也很棒哦，我覺得港人只是很有邊界感，不代表沒有人情味」、「說了100次始終有人不信，港人是很熱心腸的」、「我願稱之為熱情的邊界感」、「香港人有事時會過來快速幫忙，然後快速四散，我連說謝謝的時間也沒有」。



有港鐵乘客於網上發文表示，於中環站目擊1名內地女生因情緒激動，突然在扶手電梯暈倒。（小紅書圖片）

目擊事件的港鐵乘客於小紅書以「港鐵暈倒，陌生人秒打動我」為題發文，指出事發於港鐵中環站，1名內地女生因情緒激動，「突然腿軟倒在地上，全身發抖，呼吸急促」。照片見到，女生於扶手電梯暈倒，引來多名乘客察看。

內地女生港鐵扶手電梯暈倒

樓主表示，正當女生醒來後無助到想哭，港鐵站人潮湧動，人人趕時間的時候，1名穿着藍色外套的婆婆衝過來，「用最溫柔的方式，演繹了什麼叫做『陌生人的溫度』」。婆婆不僅扶起女生，還一直溫柔地拍拍她，遞水給她喝。

港鐵職員用輪椅協助暈倒的內地女生。（小紅書圖片）

熱心婆婆陪伴1小時、幫忙找藥店

樓主續說，與此同時，有幾名路過的乘客都停下腳步，關心地問「要不要叫救護車？」、「沒事吧？」，樓主感動道「真是『1人有難，眾人圍觀』——不過是暖的那種！」。

樓主指出，婆婆堅持陪伴女生接近1個小時，還主動提出幫忙支付醫藥費。女生身體好轉後，婆婆依然不放心，拉她去找藥店，第一家藥店醫生已下班，就立刻轉戰第二家。

樓主一路跟着婆婆和女生，看有什麼需要幫忙，目擊婆婆堅持陪伴女生接近1個小時。（小紅書圖片）

婆婆離開前塞500港幣到內地女生手上

樓主表示，醫生說女生沒大礙，婆婆居然鬆了一口氣，竟比女生還緊張。下1秒，婆婆直接掏出500港幣塞到女生手裏說「好開心你們來香港玩的，你拿着去吃一點東西」。女生愣住連忙拒絕，但婆婆塞完錢就離開，「留下1個踉踉蹌蹌的背影」。

樓主感動形容那500港幣是「甜蜜暴擊」，又說「這個故事最打動我的，不是阿婆的500塊，而是她的堅持陪足1小時。在每個人都忙到沒時間的香港，有人願意為1個陌生人停下腳步」。

樓主感動道，「在每個人都忙到沒時間的香港，有人願意為1個陌生人停下腳步」。（小紅書圖片）

網民：若有事港人會第一時間站出來幫你

有網民留言指出，「邊界感是因為香港人不想打擾別人，尊重別人，所以看上去冷漠。但如果發生什麼事，香港人會第一時間站出來幫你。問路更是小事，只要不是問那種趕時間上班的，一般都會用港普熱情給你指路」。

有網民分享說，「十幾年前手機導航不發達的時候，我們在銅鑼灣打開紙質地圖，發傳單的阿姨馬上叫我們收起來，要去哪裏給我們指路」、「去年去看黃子華話劇，跟幾個香港小姐姐問路，她們擔心半夜我1個女孩子走，說可以陪我去地鐵站，那瞬間在陌生的街頭真的很暖心」。

（小紅書）