帶恆河水回台灣！樽底長不明菌體引恐慌　台男急致歉：已送返印度

將恆河水帶走當記念品？台灣有男子到印度旅遊時，前往著名景點「恆河（Ganges River）」，並用膠瓶裝走2瓶恆河水帶返台灣。事隔1個月，樽瓶底部出現類似海藻類的不明異物浮動，他拍照分享到社交平台，網民擔憂如「生化武器」，胡亂倒掉會引來傳染病危機。



不少留言批評男子行為，「恆河裏的病菌台灣也許沒有，你可能已經帶了病菌入境台灣了」；甚至連台灣新聞媒體都形容他行為「白目」。樓主事後發文致歉，稱會親自將恆河水帶回印度倒掉，以平息事件。



台灣有男子到印度旅遊時，將恆河水帶回台灣，事後樽底長出不明物體引來恐慌，遭網民圍剿。（「threads＠shiang0510」影片截圖）

男子事後拍片道歉，承諾會將恆河水返印度。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

男子拍片道歉，承諾會將恆河水返印度。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

印度旅遊帶恆河水回台灣 1個月後樽底長不明物體

難道這就是「你可以不喝，但一定要請你的朋友喝？」台灣有男子在社交平台開設帳號，記錄他到印度旅遊時的趣事。他於4月10日在threads帳號「shiang0510」發帖，表示「印度帶回來的恆河水，放了1個月開始長東西了」。片中顯示，他以噴霧式膠瓶裝着恆河水，水質明顯混濁、並呈綠黃色，而樽瓶內底部更有不明物體浮動，畫面相當嚇人。

男子以噴霧式膠瓶載着恆河水，可見水質混濁，樽瓶底部有不明物體浮動。 （「threads＠shiang0510」影片截圖）

男子以噴霧式膠瓶載着恆河水，可見水質混濁，樽瓶底部有不明物體浮動。（「threads＠shiang0510」影片截圖）

網民憂爆傳染病危機 批評男子行為魯莽

帖文引來台灣網民圍剿，擔憂恆河水細菌量多，亂倒或會引來傳染病危機，批評他行為魯莽，「吃飽太閒，帶回來幹嘛？」、「洗澡水+清潔劑+排泄物+骨灰+垃圾，你確定這是可以當紀念品的東西？」、「災難片的開頭就是起初人類的不在意」、「恆河裏的病菌台灣也許沒有，你可能已經帶了病菌入境台灣了」。

水放久會長藻類？ 網民更關注：恆河水大腸桿菌超標

有留言指其實水放久了，因為有微生物和細菌，都有機會長出綠色「藻類」或「青苔」，並非和恆河水有關，「水放久了其實都會長出綠綠啦，但這瓶應該有不少好料，拜託要丟的時候好好處理」、「但凡是河水都有機會長，但恆河水的特點是大腸桿菌超標」、「有人可以幫忙標註海關或疾管署相關的嗎」；甚至連台灣新聞媒體都相繼報道事件，形容男子行為「白目」。

台男拍片致歉 將恆河水送返印度

樓主見帖文引來極大迴響，遂在其IG帳號上傳片段致歉，承諾會親自將恆河水帶回印度倒掉，「這2瓶恆河水造成很多人不舒服，我在這邊跟大家道歉」，並沿途拍攝影片，證明他攜帶恆河水從泰國轉機至印度，強調並沒有把恆河水倒在台灣，請民眾放心。

台灣新聞媒體相繼報道事件，甚至形容男子行為「白目」。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

事件不斷發酵，男子最終致歉，稱會親自將恆河水送返印度。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

事件不斷發酵，男子最終致歉，稱會親自將恆河水送返印度。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

事件不斷發酵，男子最終致歉，稱會將恆河水返印度。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

男子從泰國轉機前往印度。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

他形容事件曝光後，「滿腦子都是恆河水」。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

片中可見，男子手攜2枝恆河水搭乘飛機前往印度。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

片中可見，男子手攜2枝恆河水搭乘飛機前往印度。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

男子手攜2枝恆河水搭乘飛機前往印度。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

男子順利抵達印度。（「IG＠shiang0510」影片截圖）

印度出租車司機不敢飲用恆河水

而當他到埗後乘坐出租車，和司機閒談時詢問對方會否飲用恆河水，司機原先表現自豪，更豎起大姆指稱「Yes」，詎料樓主拿出恆河水「真身」時，他態度卻180度大變，馬上掩住胸前稱「NoNo」。

他到埗乘坐出租車，詢問司機會否飲用恆河水。（「threads＠shiang0510」影片截圖）

司機原先表現自豪，豎起大姆指稱「Yes」。（「threads＠shiang0510」影片截圖）

但樓主拿出恆河水時，他態度突變，立刻掩住胸前稱「NoNo」。（「threads＠shiang0510」影片截圖）

但樓主拿出恆河水時，他態度突變，立刻掩住胸前稱「NoNo」。（「threads＠shiang0510」影片截圖）

印度恆河污染嚴重，含有大量工業污水、垃圾、屍體，水質含菌量極高，不適合直接沐浴或飲用。（示意圖／資料圖片）

有日本Youtuber曾前往恆河沐浴，上岸不到1小時出現畏寒、鼻腔疼痛等症狀。（「Twitter@travelerM61」截圖）

（threads／IG＠shiang0510）