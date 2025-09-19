澳洲尿片有蟲？當地農業部證實 全國超市急下架 牌子及款式曝光
澳洲農業部證實，在全澳超市銷售的進口嬰兒尿片中，檢驗出「穀斑皮蠹」幼蟲，專家警告這種害蟲可能入侵穀倉，對農業出口造成重大影響。
《路透社》報導，農業部指出，檢出的幼蟲來自品牌「Little One's 」的超乾爽尿片（Ultra Dry Nappy Pants Walker）5號尺寸，僅在澳洲最大連鎖超市「Woolworths」販售。
該超市表示，已下架並隔離所有未售出尿片，並呼籲購買相同產品的民眾：
將尿片密封在袋中並聯絡當局。
尿片供應商比利時Ontex公司發表聲明稱，不清楚幼蟲來源，但「沒有證據顯示它們是在生產過程中引入的。」
該公司位於澳洲雪梨的製造及倉儲設施，已暫停運作，待完成全面檢查並確認安全後，才會恢復生產和運送。
「穀斑皮蠹」（khapra beetle）原產於印度，成蟲僅約3毫米長，呈棕色，會啃食儲存的穀物，使其無法使用。農業部將其列為威脅澳洲穀物產業的最大害蟲：
如果在澳洲定殖，貿易夥伴可能拒收我們的商品，造成巨額損失。
農業產業組織新南威爾斯州農民協會主席馬丁（Xavier Martin）警告：
這種害蟲的影響與口蹄疫爆發相當。政府必須竭盡全力遏止並根除它，否則損失將超出我們最壞的想像。
