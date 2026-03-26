東薈城7人向吸煙遊客提罰款　衞生署：涉冒認執法人員已通知警方

如違反禁煙法例，煙民會收到定額罰款通知書，切勿即場付款予可疑人員。有男子早前於小紅書發文表示，在東涌東薈城名店倉外，目擊約7名穿着深色服裝人員，圍着1名正在吸煙的男遊客，稱要罰款。



男子指出，該男遊客所處位置為露天區域，並未看到有禁煙告示，同一時間該處有其他吸煙者，但該群人員只集中圍着男遊客，未有佩戴證件，亦躲避鏡頭及在偏僻街角處交頭接耳，令男子對這群人員是否衞生署控煙酒辦執法人員產生懷疑，擔心實質是詐騙者。



衞生署回覆《香港01》查詢時指出，因應執法行動需要，控煙酒督察會穿着便衣進行執法工作，穿着便衣的執法人員在向違例吸煙人士發出定額罰款通知書時，會出示衞生署職員證，以表明其身份，而該則帖文照片有關地點並不屬於《吸煙（公眾衞生）條例》指定的禁止吸煙區，衞生署控煙酒督察亦未有在該地點進行執法工作。衞生署表示，就社交媒體上指有人涉嫌冒認執法人員，衞生署控煙酒辦公室已通知警方處理。



有男子早前於網上發文表示，於東涌東薈城名店倉外，目擊約7名穿着深色服裝的人員，圍着1名正在吸煙的男遊客，稱要對其罰款。（小紅書圖片）

有男子於小紅書發文分享事件，指出於東涌東薈城名店倉外，目擊約7名穿着深色服裝的人員，圍着1名正在吸煙的男遊客，稱要罰款。男子強調，「本人一貫支持遵守禁煙規定，反對隨意吸煙及亂丟煙頭」、「在任何地方都應該遵守當地法律法規」。

東涌東薈城外多人吸煙 7人圍遊客提罰款

但男子觀察到該男遊客所處位置為露天區域，「並未看到禁煙標識，且此處以往是吸煙區」。同一時間該處有其他吸煙者，包括本地人與外籍人士，地面可見煙蒂。

男子說，觀察到該男遊客所處位置為露天區域，「並未看到禁煙標識，且此處以往是吸煙區」。（示意圖，非當事人／資料圖片）

目擊男子：該群人員未有佩戴證件

男子表示，該群人員並未向其他吸煙者提出警告或處罰，僅集中上前與該名拖着行李箱、操普通話的男子溝通，但未有佩戴證件，其中1名女子注意到他正在拍照，立即轉頭避開，後來他駕車離開時，「看到他們一群人在附近無人的偏僻街角處交頭接耳」。男子內心產生疑問：「這類人員是否具備執法權限？若具備，其執行標準又是否統一？」

男子表示，該群人員並未向其他吸煙者提出警告或處罰，僅集中上前與該名拖着行李箱、操普通話的男子溝通。（《志明與春嬌》截圖）

網民憂假冒執法人員 提醒勿即場交罰款

有網民質疑是否假冒執法人員，「假的，之前碰到過，但被我一口流利的普通話髒話給罵跑了」，提醒真正的執法人員即使是便衣，執法前也會出示證件，「執法時，便衣會同制服工作人員一起，並且掛上證件」、「一定要對方出示證件」，並說「你有冇行埋去了解情況，如果係假冒執法人員就報警！」。

有網民就提醒，執法人員不會當場收取罰款，「一定是假工作人員，說罰款，不懂得的人還真的會給錢給他們，千萬別上當，不要給。就算真罰款，也是有罰款單的，拿罰款單用政府專屬機構部門繳款，記得別被騙了！」。

衞生署回覆《香港01》查詢時指出，就社交媒體上指有人涉嫌冒認執法人員，衞生署控煙酒辦公室已通知警方處理。（資料圖片）

衞生署：未有在東薈城外執法 已就涉冒認執法人員報警

衞生署回覆《香港01》查詢時指出，因應執法行動需要，控煙酒督察會穿着便衣進行執法工作。穿着便衣的執法人員在向違例吸煙人士發出定額罰款通知書時，會出示衞生署職員證，以表明其身份。

衞生署表示，該則帖文照片有關地點並不屬於《吸煙（公眾衞生）條例》所指定的禁止吸煙區，衞生署控煙酒督察亦未有在該地點進行執法工作，就社交媒體上指有人涉嫌冒認執法人員，衞生署控煙酒辦公室已通知警方處理。

衞生署亦透露，由2026年1月1日至2月28日，衞生署控煙酒辦公室共進行超過7,000次巡查，並就違例吸煙行為發出1,291張定額罰款通知書。

根據香港法例第371章《吸煙（公眾衞生）條例》，所有食肆處所的室內地方、室內工作間、公眾場所內的室內地方及部份由《吸煙（公眾衞生）條例》指定的戶外地方，均不可吸煙。（資料圖片）

香港什麼地方屬法定禁煙區？

根據香港法例第371章《吸煙（公眾衞生）條例》，所有食肆處所的室內地方、室內工作間、公眾場所內的室內地方及部份由《吸煙（公眾衞生）條例》指定的戶外地方，均不可吸煙。

根據《定額罰款(吸煙罪行)條例》，任何人在法定禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，執法人員有權向他們發出定額罰款通知書，罰款3,000元。（《國產凌凌漆》劇照）

違例吸煙要罰多少錢？如何繳付罰款？

衞生署控煙酒辦公室網頁資料顯示，根據《定額罰款(吸煙罪行)條例》，任何人在法定禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，執法人員有權向他們發出定額罰款通知書，由2026年1月1日起，罰款由1,500元增加至3,000元。

任何人收到定額罰款通知書，須在21天內繳付罰款，違例吸煙者有可能須面對更高的罰款額。定額罰款通知書背頁已列明付款辦法，可透過郵政局、銀行自動櫃員機、繳費靈、郵寄支票等方式繳納，詳情可參考庫務署的網頁。若以郵遞方式繳款，請確保足夠郵遞時間及郵資，以令郵遞無誤，郵資不足的信件將不獲接收。

（小紅書 / 1823.gov.hk / 衞生署控煙酒辦公室）