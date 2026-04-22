36歲男做「全職乖孫」　朝8晚5陪91歲伯伯玩手機逛公園月入¥5000

「全職乖孫」不只是電影情節，而是現實生活中的戲！江蘇1名36歲男子轉行做看護，當「全職乘孫」為照顧1名91歲獨居伯伯，每天早上8時至5時工作，月入達5,000人民幣（約5,740港元）。



男子坦言起初覺得照顧長者工作繁重、工作時間長，且工資低，壯年的他從事看護工作亦不夠體面，一度想進廠打工。然而，實際的工作體驗卻讓他倍感輕鬆，日常只需陪伯伯逛公園、玩手機和聽評彈等，他不禁讚歎自己「真是運氣好」。不過，這份「筍工」不是常有，男子意識到工作結束後可能會再度失業，於是正計劃另尋出路。



江蘇1名36歲男子轉行做看護，當「全職孫子」看護1名91歲獨居伯伯，每天早上8時至5時工作，月入5,000人民幣。（《荔枝新聞》影片截圖）

36歲縫紉男工轉行 全職照顧91歲獨居伯伯月入5,000人民幣

據《荔枝新聞》報道，江蘇蘇州36歲男子俞俊曾是縫紉機工人，每周工作4天休息3天，月薪扣除社保與公積金後到手僅3,500人民幣（約4,018港元）。今年春節後，俞俊轉行從事家政，負責看護1名91歲獨居伯伯。這份工作每天早上8時至5時工作，騎電動車通勤需半小時，月休2天，月薪有5,000人民幣（約5,740港元）。

與傳統看護不同，俞俊不用承擔做飯、給伯伯擦身體或洗澡等繁重工作。（《荔枝新聞》影片截圖）

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看護工作整體輕鬆亦存在挑戰：不吃苦幹不了

俞俊起初不了解行情，認為照顧伯伯並不簡單，且工資偏低了，自己身體健康又年輕，幹這種工作不體面，一度覺得不如進廠打工。但實際體驗後，他卻倍感輕鬆，因與傳統看護不同，俞俊不用承擔做飯、給伯伯擦身體或洗澡等繁重工作，日常只需陪伯伯逛公園、玩手機、聽評彈和閒聊，在伯伯上廁所時提供必要指引，並放置坐墊，防止伯伯迷路等。

俞俊坦言，「半個月以來幹的最重的活是替伯伯拿了1次10公斤大米」。不過，整體輕鬆的看護工作亦存在挑戰，俞俊直言，「不吃苦幹不了，要忍受伯伯味，偶爾處理伯伯大小便失禁的問題」。

伯伯受訪時非常認可俞俊「（俞俊）很好，挺老實的」。（《荔枝新聞》影片截圖）

俞俊把伯伯當成自己的爺爺，希望通過陪伴讓伯伯的晚年生活不再孤單。（《荔枝新聞》影片截圖）

俞俊：我把伯伯當成自己的爺爺

據俞俊透露，伯伯的妻子已經去世20多年，但伯伯不肯住養老院，獨居又沒人和他說話，俞俊表示，「伯伯日常看電視、看報紙和逛公園無非是為了排解寂寞，他最需要的估計是一個伴」。伯伯受訪時非常認可俞俊，形容「（俞俊）很好，挺老實的」，俞俊亦在相處中把伯伯當成了自己的爺爺，希望通過陪伴讓伯伯的晚年生活不再孤單。

對於這份「筍工」，俞俊表示「遇到這個單子也是運氣，真是運氣好」。（《荔枝新聞》影片截圖）

「筍工」可遇不可求 計劃日後另尋出路

對於這份「筍工」，俞俊表示「遇到這個單子也是運氣，真是運氣好」，直言「以後遇到這類優質單子的機會很小」。他意識到工作結束後自己也許會再次失業，稱「我搞這份工作就是相當於兼職」，並計劃日後要另尋出路。