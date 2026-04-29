小孩飲自備水被額外收費！餐廳：告示清楚列明　顧客公審爆羅生門

許多餐廳都禁止客人攜外來食物到店內享用，否則會被額外收費。新加坡就發生類似的爭議事件，有一家人到粵菜餐館用餐，其間大人點叫店內啤酒，小孩則飲用自備水，結賬時發現被額外收取名為「茶水費」項目，於是向店方解釋，但被告知「只要是外帶飲品，就要收費」，因而批評餐廳做法欠缺人情味，往後拒絕再光顧。



事件引發網民兩極討論，有人覺得餐廳收費過高，強硬處理會影響生意；但有留言認為餐廳「打開門做生意」制定相關規定屬正常做法。老闆及後現身說法，強調餐廳收費政策彈性，但礙於當時客人自攜大支裝水，在店員提醒後仍然使用店內餐碗當水杯飲用，才決定收費。而食客卻堅稱未被提前告知，亦沒有注意到任何相關告示，雙方說詞不一。老闆方面指，由於事件涉及孩子無意再深究，只想盡快平息風波。



新加坡就客人到粵菜餐館用餐，不滿小孩飲用自備水被額外收「茶水費」。（Google地圖）

小孩餐廳飲自備水被收「茶水費」

綜合馬來西亞媒體報道，新加坡有食客黃先生（譯音）一家5口，於2月初攜同兩名分別5歲和10歲的小孩，到當地粵菜餐館「食之為鮮（Eat First）」用餐，其間成年人在餐廳點叫啤酒，小孩則飲用自備水。

他們一家合共消費109新元（約670港元），詎料結賬時發現單據顯示1項名為「茶水費」的收費，計算2人份共收取2新元（約12港元）。黃先生當時立刻向店員解釋，小孩只是飲用普通白開水而非飲料，但得到回覆卻是「只要是外帶飲品，就要收費」。

事主一家合共消費109新元，結賬時發現單據顯示1項名為「茶水費」的收費。（網上圖片）

熟客斥餐廳做法令人失望：以為這類規定較彈性

黃先生表示，以為限制只針對成年人，或這類規定「通常會比較flexible（彈性）」，尤其是已經有在店內點餐的客人，而同行小孩只是喝水並不會受到約束。黃先生又稱，家裏從上一代就已經開始光顧涉事餐廳，惠顧超過20年，形容餐廳是次做法「令人感到驚訝又失望」。

收費過高VS做法合理？ 掀兩極討論

事件曝光後引發當地網民兩極討論，有人覺得餐廳收費過高，強行收費只會影響生意，建議酌情處理，勿為2元失去「老顧客」；但亦有留言認為餐廳做法合理，顧客要體諒餐廳「打開門做生意」，制定相關規定亦屬「無可厚非」。而受事件波及，餐廳在Google內評分暴跌，短時間內收逾百個差評。

門外和餐牌貼「禁止外帶」標示 食客：沒留意相關告示

「食之為鮮」餐館接受媒體訪問時表示，店內其實有販售礦泉水，門外和餐牌均貼有「No outside food and drinks（禁止外帶食物和飲料）」規定的標示，亦有擺放告示提醒食客違規便會被收費。老闆續稱，當時食客帶來一大瓶水，被提醒後還繼續喝；但食客否認有被提前告知，亦沒有留意到任何相關告示，到結賬才發現被收費，表示往後不會再光顧餐館，雙方各執一詞。

餐館門外和餐牌均貼有「No outside food and drinks（禁止外帶食物和飲料）」規定的標示。（網上圖片）

餐館門外和餐牌均貼有「No outside food and drinks（禁止外帶食物和飲料）」規定的標示。（網上圖片）

餐館門外和餐牌均貼有「No outside food and drinks（禁止外帶食物和飲料）」規定的標示。（網上圖片）

食客無視店員屢提醒？ 店內CCTV畫面曝光

但根據店方提供的閉路電視畫面顯示，黃先生一家當時在餐桌的確擺放1支1.5升的礦泉水。老闆指店員發現後，曾多次提醒店內不能飲用外帶飲料，但2名孩子仍然使用店內餐碗當水杯，從支裝礦泉水倒出水飲用。老闆強調餐廳收費政策彈性，只要是自備水壺的顧客則無須額外付費，或有年長客人需要服藥，他們亦會免費提供開水。

店方提供的閉路電視畫面顯示，事主一家當時在餐桌擺放1支1.5升的礦泉水。（網上圖片）

老闆指食客「扭曲事實」

餐館老闆稱食客「扭曲事實」，質疑他時隔2個月才公開件事動機，指起初看到報道時心情難免受影響，曾有人建議他報警或尋求律師協助。不過他指事件涉及孩子，無意深究令事態陷入惡性循環，只想盡快平息風波。

有熟客指出，每間餐廳都有自己規定，作為顧客既然選擇在店內用餐，就應遵守店家規定，若然覺得不合理，大可以選擇不去。

（綜合）