懷孕7個月巴士坐關愛座　遭老伯單打求讓座反擊KO　網民：睇人恰

關愛座不時惹起爭議。有女網民在網上發文，指自己懷孕7個月，坐巴士關愛座卻遭老伯要求她起來讓座，「關愛座係畀公公婆婆坐嘅！」，讓她無名火起質問老伯從何判斷她不合資格，此時老伯才看到懷孕於是道歉，女網民再罵他一直只望着座位，沒有理會其他人才會看不到她的情況，並在網上公開事件。



不少網民留言「有啲人真係唔X唔鬆化」、「呢啲人淨係識得恰個樣望落去好恰嘅」。



樓主指老伯雖有道歉但自己「唔應該忍氣吞聲」。（AI生成圖片）

有女網民在Threads上發文，指坐在巴士關愛座，有老伯上上車後「畀說話佢聽」，老伯說了句「關愛座係俾公公婆婆坐嘅！」，讓樓主十分氣憤，因她懷孕7個月，也屬有需要人士。

孕婦坐關愛座竟遭老伯單打

樓主於是向他發炮，「你唔識字識睇公仔啩？你邊隻眼去判斷我冇需要坐？」。老伯當下少發現樓主是孕婦，「唔好意思頭先睇唔到你大住個肚」，樓主再憤憤不平地表示「你由頭到尾淨係睇到張凳姐！對眼都冇望到有人」。

不少網民表示會讓座予有需要人士，但有時要視乎情況。（AI生成圖片）

帖文引來不少網民留言批評老伯，「有啲人真係唔X唔鬆化」、「呢啲人淨係識得恰個樣望落去好恰嘅」。不少人表示會讓座，但須視乎情況「對於老人家，朝早返工我或者會讓，夜晚收工我都攰到X街，所以我會睬佢都傻」、「大肚婆、傷殘、腰痛，年老體弱，肯定讓；廢老、X婆等一律無情講」。

網民勸樓主平息怒氣：佢講咗對唔住就算啦

有人認為「你大緊肚，冇謂扯咁多火，對胎唔好。既然巳經講咗對唔住就算啦」、「佢識講唔好意思已經贏咗99%廢老」。