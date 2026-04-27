烏溪沙站$35兩餸飯！食客不滿僅3隻雞翼、數件西蘭花：以後唔幫襯

兩餸飯價廉物美，是不少港人和忙碌上班族的恩物！有馬鞍山街坊日前光顧烏溪沙站某兩餸飯店，以35元購買飯盒，裏頭只有3隻雞翼和少量蔬菜，直斥「真係好離譜」，又表示「以後都唔會再幫襯！」。



有網民批評他要求多，「而家物價成本全部都貴」、「30幾蚊仲想點？留喺屋企食公仔麵啦」，但有留言指同區有其他兩餸飯店，無論食物質素或價錢都更優勝，建議樓主可嘗試。



有馬鞍山街坊光顧烏溪沙站某兩餸飯店，35元飯盒只有3隻雞翼和少量蔬菜，表示「以後都唔會再幫襯」。（facebook「馬鞍山之友」圖片）

烏溪沙站$35兩餸飯 僅3隻雞翼、小量蔬菜

該街坊在facebook群組「馬鞍山之友」發帖，指在港鐵烏溪沙站光顧某間兩餸飯店，但就不滿35元的兩餸飯，餸菜和價錢不成正比，直斥離譜，「以後都唔會再幫襯！」。從樓主上傳的照片可見，飯盒內只有3隻滷水雞翼，以及數件西蘭花和1條炒紅蘿蔔絲，白飯感覺則較乾硬。

網民指要求多：而家物價成本全部都貴

帖文惹來網民留言，有人覺得樓主要求多，「$35我覺得算係咁，而家物價成本全部都貴，求其$35一餐無要求，如果覺得唔抵應該要返屋企自己煮」，並揶揄「你覺得應該要幾多？」、「你想要11隻雞翼？」、「30幾蚊仲想點？留喺屋企食公仔麵啦」。

兩餸飯價廉物美，是不少港人和忙碌上班族的恩物。（示意圖／資料圖片）

網民分享同區其他兩餸飯店更優勝

但有街坊覺得以價錢和份量來說，的確「唔抵食」，甚至覺得質素下降，「開頭好好㗎，而家又難食，份量又少，無幫親好耐」、「上次我買個飯仲要畀好少飯餸又少，啲餸好淡無味」，建議同區有其他兩餸飯店更為優勝，「利安嗰間$28，勁多餸，仲可以多飯添」、「去新港城街巿買夠大份」。

兩餸飯價廉物美，是不少港人和忙碌上班族的恩物。（示意圖／資料圖片）

（facebook「馬鞍山之友」）