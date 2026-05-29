夫妻賣樓錢平分！人妻怨奶奶情緒勒索常討錢　老爺換車都要出錢？

有錢不代表可以要為其他人「埋單」！台灣有人妻在網上表示，丈夫生病回鄉下休養，所以她賣走市區單位，已將獲得的樓款一半交還給丈夫。奶奶得知事件後，仍然「有意無意的在討要一些不是我應該出的費用」，甚至連老爺換車都要她出錢。人妻和丈夫商討，由丈夫稱他們要換車，舊車則送給老爺和奶奶，奶奶的意思「是當作母親節禮物送她，貸款她付」，但人妻擔心屆時買了新車，奶奶會情緒勒索，「把新車直接開走」。



許多網民留言指「說娘家有急用，錢已經拿走了」、「這應該不會是最後一次」、「有一就有二，真的不要」、「一開始就不應該讓婆家知道你們賣房」。



樓主的丈夫因生病而回鄉下休養，所以賣掉市區單位，並將所得的賣樓款項一半交給丈夫。（AI生成圖片）

賣樓款項一半交給丈夫

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」，丈夫是獨子，為人孝順，當年他們一人一半支付置業開支，丈夫另外負責購買部份傢俬和家庭電器。其後丈夫因生病而回鄉下休養，所以樓主賣掉市區單位，並將所得的賣樓款項一半交給丈夫，每個月她都會交家用，奶奶微笑婉拒，但最後都是收下。

奶奶常要求樓主付錢 老爺換新車都要出錢

奶奶曾明言自己沒有存款，以後需要兒子照顧，懷疑是知道樓主賣樓後有錢，「有意無意的在討要一些不是我應該出的費用」，例如換新家電、她即將出國的團費和新珍珠項鍊，最近奶奶更稱老爺的車輛已經老舊，想要換新車，暗示要她出錢。

擔心奶奶情緒勒索開走新車

樓主認為「車子是我在開嗎？關我什麼事？」，但她照和丈夫討論，強調「不希望因為我獲得一筆錢，就必須承擔你們家的家庭責任，畢竟你家的不容易不是我造成的」。丈夫則表示他們換車，舊車轉給其父母，奶奶的意思「是當作母親節禮物送她，貸款她付」，但樓主擔心「到時候買新車的時候，她直接情緒勒索我老公，把新車直接開走」。

奶奶有意無意要求樓主付錢，並稱老爺的車輛已經老舊，想要換新車。（AI生成圖片）

網民︰公婆的情勒當耳邊風

樓主疑惑「是不是應該堅持不買？真心覺得很煩」，大量網民認為「老公都生病了，錢不拿來看病，買什麼東西？」、「顧好你們的錢，絕不會只有這筆，她會把你們榨到乾為止」、「把錢留在身邊才有底氣，公婆的情勒當耳邊風」。

情緒勒索3元素︰恐懼 、義務和罪惡感

綜合台灣法例，賣出聯名物業後，一半款項已交還伴侶，剩餘一半款項屬於「個人財產」，其他人在法律上無權索取。

美國心理學家Susan Forward指出，情緒勒索包含恐懼 、義務和罪惡感共3個元素，換言之，以今次事件為例，樓主應切斷情緒勒索3個元素和跟隨奶奶指示付錢的連結，甚至向眾人劃上底線，分清楚丈夫醫藥費用和額外支出。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）