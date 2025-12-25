遊日港大媽餐廳等位挫指甲　女生：成地指甲粉　網民斥：影衰港人

出外旅遊，切勿做出影衰香港人形象的行為！有港女生於網上發文表示，在日本福岡系島（又稱絲島）1間餐廳等位吃燒蠔期間，見到1名同樣是香港人的大媽拿着指甲挫，挫指甲至少挫了20分鐘，「指甲粉成地都係，仲拍拍拍飛到周圍係」。



網民留言批評大媽，「完全唔明佢哋嘅思維，出街整會舒服啲咩？一啲儀態都沒」、「有啲香港人真係好X失禮，影衰晒」、「麻煩佢啲家人同朋友認領返佢，唔好畀佢出香港影衰香港人」。



該港女生於Threads發文並標籤「請注重港人形象」，她指出在日本系島1間餐廳等位吃燒蠔期間，坐在旁邊同樣是香港人的「阿姐」拿指甲挫出來，「起碼挫咗20分鐘，指甲粉成地都係，仲拍拍拍飛到周圍係」。

遊日港大媽餐廳等位挫指甲

樓主不滿指，「認真，呢度係食肆，再者其實可以返屋企先處理手甲，唔好講喺日本，喺香港都唔好咁啦，我仲想好好去日本，唔好俾人歧視㗎」。

網民斥：影衰晒香港人

網民斥責大媽，「嘩，好核突，影衰晒啲香港人，點解佢啲屋企人冇話佢嘅？」、「去旅行最怕見到X老」、「邊個老母出來認咗佢，返去調教下老母先好畀老母去日本」、「好核突，唔衛生，冇文化，勁羞家，佢仲東張西望，唔止覺得冇問題，似乎預備有人出聲就開戰」、「真係好奇怪，唔明點解啲人要在公眾場所做呢啲嘢」。

也有網民認為樓主應即時開聲制止，「點解你唔出聲呢？無人叫你走去X佢，你善意提醒可能人哋已經做返好」、「其實香港都唔會咁，可以試下細聲同佢講日本唔可以咁，會好失禮」。