紅隧塞車司機爆粗互鬧！鬧到撞車影片瘋傳爆紅　網民：好X好笑

司機在路上駕駛要時刻保持警覺，有男網民在網上發片，指有司機邊開車邊狂爆粗罵隔籬線的司機，被罵司機拍片，目擊對方罵人罵到出車禍、撞到前車過程，影片在網上瘋傳。不少網民也指好好笑，「男人的快樂就是看到對手發生任何意外」。



片主不斷與白色私家車司機爆粗互罵。（Threads@p__eng）

片主不斷與白色私家車司機爆粗互罵。（Threads@p__eng）

白色私家車司機不斷回應「X你老X」。（Threads@p__eng）

突然白色私家車撞上前面藍色車的車尾。（Threads@p__eng）

紅隧塞車司機互罵 有人鬧到撞車

有男網民在Threads上轉載一段近日熱爆影片，在慢駛進入擠塞紅隧的車隊中，有部白色私家車司機不斷指罵旁邊行車線司機，重複爆粗「X你老X」。而被他指罵的片主不甘示弱回嗆，「得唔X得呀？X頭！」、「望鏡頭呀！你好X靚仔、好XX型！」、「好叻！好叻！好叻！好叻！」。白色私家車司機邊罵邊駕駛車輛前行，直至撞上前面藍色車車尾，片主歡呼。其後見白色私家車與藍色私家車司機也下車查看及商討。

突然白色私家車撞上前面藍色車車尾。（Threads@p__eng）

白色私家車司機在撞車一刻表現驚訝。（Threads@p__eng）

兩車司機下車商討。（Threads@p__eng）

不少網民幸災樂禍：真係好X好笑

影片引來不少網民爆笑，有人「幸災樂禍」，「男人的快樂就是看到對手發生任何意外」、「外國就睇得多，終於有香港版本，爽」、「我覺得兩邊都XX㗎喇，但係撞車嗰下真係好X好笑」、「所以我車上一定會裝行車記錄器，就是要把這種猴子記錄起來」、「今次到藍車X佢老母」。