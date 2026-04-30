初中女沉迷手機！揭遭男子誘拍私密照　母崩潰求救　網民：先別罵

年少青入世未深，上網時容易遭人欺騙，家長宜多注意！台灣有母親在網上求救，指就讀國中三年級的女兒近日以「查資料」為由，頻繁使用手機，但她懷疑女兒沉迷手機，強行拿走查看，驚見女兒正和1名陌生男子互傳訊息，對方竟誘騙女兒拍攝私隱部位，令她不知如何是好。



帖文引來許多網民回應，有人提醒「不要劈頭就罵，這樣以後有事更不敢說，先了解整件事經過，再教育怎麼保護自己及是非對錯」、「那些訊息很重要先備份，去問警察或律師應該能幫到你」。



樓主發現女兒正和1名陌生男子聊天，對方不斷誘騙女兒拍攝胸部和下體的照片。（AI生成圖片）

女兒霸佔手機不溫書

該名母親在Facebook群組「匿名公社」發文，指雖然女兒成績普通，但平時表現乖巧，母女關係密切，無話不談。然而樓主發現女兒最近經常以「查資料」為由，長時間使用手機，有一晚又在用手機聊天，甚至沒有溫習。樓主攤牌要求女兒交出手機，雙方僵持良久，她終於直接拿走女兒的手機去檢查。

發現女兒和陌生男子聊天 遭要求拍攝私密照片

由於女兒來不及刪除訊息，所以樓主才發現女兒正和1名陌生男子聊天，對方不斷誘騙女兒拍攝胸部和下體的照片。樓主表示，自己從孩子懂事以來，「就一直教導如果有人要你拍私密部位絕對不行、要保護自己，我真的不知所措，不知道該怎麼做」。

網民建議樓主應和女兒好好溝通，「不要劈頭就罵，這樣以後有事更不敢說，先了解整件事經過，再教育怎麼保護自己及是非對錯」。（AI生成圖片）

網民︰不要責怪小孩！找一個方式跟小孩溝通

帖文引來許多網民討論，「不要責怪小孩！找一個方式跟小孩溝通」、「冷靜下來先聽聽她的想法，了解她為什麼會被對方引誘，是不是班上同學有什麼比較，或是單純因為寂寞需要人陪伴」。相關帖文事後被刪除，當地媒體則跟進報道。

檢察署曾列舉5大防範措施

台灣高等檢察署曾提醒家長關心孩子網路使用狀況，適時提醒網路潛在危險，教導孩子遇到危險時的正確應對，一旦私密影像外流，需要向可靠成年人求助、報警和保全證據，並可向「iWIN網路內容防護機構」申訴協助移除照片。此外，署方強調不點閱、不下載、不分享他人私密影像，以保護彼此性私隱。

（綜合）