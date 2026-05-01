呃食？70後中女約會小鮮肉！獲請食$3200大餐後秒封鎖：三觀不合

網上交友要小心。1名自稱「70後中女」的女子於Facebook群組發相發文，炫耀自己與「小鮮肉」約會，獲對方「請食飯」埋單3,200多元，然而吃飯後，女子聲稱「三觀不合」，秒速封鎖對方電話，「對方太細個。年齡不合。都係唔啱。sorry呀。呢位男谷友，Bye」。



帖文引來網民熱議，質疑女子「呃飯食」，感嘆對方慘變「埋單俠」。面對網民抨擊，女子再發帖文「寸爆」反嗆「乜網上交友約出嚟食完飯唔畀block人電話嘅咩？我唔鍾意就唔鍾意啦」，之後再修改帖文，改口稱是與朋友吃飯時「幻想」出來的故事，並非真實事件。惟網民「不收貨」，質疑女子「大話冚大話」旨在「洗白」。



1名自稱「70後中女」的女子於Facebook群組發相發文，炫耀自己與「小鮮肉」約會，獲對方「請食飯」埋單3,200多元。（Facebook）

事緣該自稱「70後中女」的女子日前在Facebook群組「相聚一刻70,80後 香港人每天開心交友吹水區」發相發文，高調宣布「已封鎖他電話，食完呢餐飯見下面算。對方太細個。年齡不合。都係唔啱。sorry呀。呢位男谷友，Bye」。

70後中女約會「小鮮肉」食$3203西餐 獲請食飯後秒速封鎖對方

從相片見到，樓主盛裝出席約會。而賬單看到，她們於4月25日在尖沙咀1間意大利餐廳晚膳，吃了2份「Tasting Menu」，1份「Sign Cheese Spaghetti」及1份「T.Wagyu Short Ribs」，埋單連服務費共計3,203元。

賬單看到，埋單連服務費共計3,203元。（Facebook）

樓主稱與男子約會後，因「三觀不合」封鎖對方。（Facebook）

70後中女解釋：三觀不合

樓主同時附上多個爭議標籤，「#記得三觀不合」、「#食完飯即刻封鎖電話」、「#70後的中女成績彪炳」、「#有人請食飯㗎」、「#歡迎下一個約我食飯」。

網民批「呃飯食」 70後中女寸爆反嗆

網民看過帖文批評女子「呃飯食」，感嘆對方被騙，「好陰功」。不過也有網民認為「願打願捱」，只要對方是自願付款就沒有問題。

面對網民圍攻，女子再發帖文「寸爆」反嗆，「乜網上交友約出嚟食完飯。唔畀block人電話嘅咩？我都未聽過。我唔鍾意就唔鍾意啦。唔鍾意呀！咁多人叫我出去食飯又要同人有嘢我咪（有排）忙」。

事件大逆轉 70後中女改口稱是「幻想片段」

事件之後更戲劇性發展。樓主突然修改帖文刪多張相片，並上載與多名女性朋友吃飯合照，聲稱先前帖文內容只是她與幾名女閨密食飯時幻想出來的片段，「如有雷同實屬巧合，sorry呀，令到大家情緒不安」。樓主又以紅圈標註賬單中用餐人數為「3位」，似乎想強調並非2人單對單食飯。

樓主以紅圈標註賬單中用餐人數為「3位」，似乎想強調並非2人單對單食飯。（Facebook）

雖然樓主澄清，然而網民仍然「不收貨」，質疑只是「大話冚大話」，旨在「洗白」，繼續轉載批評。不過也有網民認為不宜「跟車太貼」。