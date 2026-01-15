俄父丟1歲兒子入零下30度冰水「鍊心志」　男嬰嚇壞表情瘋傳惹議

俄羅斯一名父親為了「鍛鍊1歲兒子的心志」，竟然把還是嬰兒的對方扔進攝氏零下30度的冰窟中，誇張行為還獲得休閒中心稱讚，並頒發獎牌給這名男童，事件在網絡上引來大量網友批評。



男嬰零下冰泳嚇哭 畫面曝光震驚網友

事件發生在蘇爾古特市（Surgut）當地一間健康休閒中心，當地許多人深信，冰泳能為人體帶來許多好處。從網絡流傳影片中可看到，31歲父親德米爾（Radmir Gaysarov）把出生16個月的兒子丟進零下30度冰水中，男嬰的表情看起來十分驚恐，快要掉出眼淚。

俄羅斯一父親為「鍛鍊1歲兒子心志」，把其扔進冰窟中，誇張行為還獲得休閒中心稱讚，並頒發獎牌給這名男童，事件在網絡上引來大量批評。（ig@potok_news）

誇張行為獲休閒中心稱讚 並因此頒發獎牌：

+ 5

德米爾的行為獲得健康休閒中心認可，並獲贈一枚「海象」獎章，在網絡上發文表示：「恭喜我們最小的海象，他才1歲4個月大，卻已經勇敢地潛入冰冷海水中，他和爸爸一起潛入水中好幾次，讓我們一起支持小英雄和爸爸。」

貼文曝光後引來網友不同意見，雖然有少數家長贊成德米爾的行為，但更多人留言批評：

「小孩感覺已經嚇到心臟都快停了」

「身為家長竟然對孩子做出這種事」



父強抓幼子冰泳 醫警告：恐留陰影

中心主任亞庫波夫（Azamat Yakupov）向當地媒體表示，男童父親有長達8年的冰泳習慣，他的兒子是最年輕的成員，父子倆在冰洞游泳後一起去了桑拿室，強調事件不會對男童的健康造成威脅。

對於中心說法，當地醫生卻持不同意見，兒科醫生指出，沒必要強迫這個年紀的孩子變堅強，應該循序漸進教導孩子，否則可能會導致孩童長期處於壓力中，未來若是出現更嚴重的問題，父母要負上全部責任。

延伸閱讀：迷信偏方惹禍！長輩硬餵初生嬰飲用草藥 搞至肺部感染最終病逝

+ 3

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】