網民列好食香港泰菜餐廳5大辨認法！店門放合十木公仔、有五味架

香港素有「美食天堂」美譽，中西飲食文化薈萃，雲集多國菜式。有愛吃泰菜的老饕近日於網上發文分享，點出5大特色辦認香港好吃的泰菜餐廳，包括店門放有雙手合十的木人公仔、店內掛着前泰王普密蓬的照片、桌面放有五味架等。



帖文引來熱議，有網民言簡意精地點出兩大關鍵，「簡單嚟講，泰國人主理，五味架」。



有愛吃泰菜的老饕近日於網上發文分享，點出5大特色辦認香港好吃的泰菜餐廳。（Unsplash圖片）

泰菜一直深受港人喜愛，泰菜餐廳隨處可見，被譽為「小泰國」的九龍城有不少泰國人聚居，更是泰菜餐廳的集中地。

老饕分析泰菜餐廳5大好食辨認特色

有老饕近日於Threads發文分享，「喺香港點睇得出間泰國嘢係好食」的5大獨特方法，分別是「門口有對雙手合十嘅木人公仔企喺度」、「掛住前泰王（普密蓬）嘅相」、「啲凳通常都坐得唔舒服」、「檯面有set辣椒魚露醋糖辣粉」、「講幾次都聽唔明你落咩order嘅staff」。

當中座椅坐得不舒服和職員聽不太懂中文，明明是缺點，反倒成為樓主眼中正宗泰菜餐廳的特色。

有網民言簡意精地點出兩大關鍵，「簡單嚟講，泰國人主理，五味架」。（Unsplash圖片）

網民分享辨認方法：泰國人主理，放有五味架

帖文引來網民熱議，分享更多辨認方法，「簡單嚟講，泰國人主理，五味架」、「打拋飯冇豆角」、「白色光管，張檯有白色膠檯布，餐牌係一頁頁過膠咁」、「陳年蝦醬/魚露味」、「睇下有冇泰國人」、「睇下有冇粉紅奶飲」、「我個人覺得只有1條，就係門口排隊條龍長唔長」。

（Threads@cal_feliciano）