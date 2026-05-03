荃威花園聘外勞保安？日裔保安香港土生土長　網民︰真正大內總管

九龍灣麗晶花園近日宣布引入大約30名外勞保安員，於今年4月27日起陸續在屋苑服務，事件引來居民和網民熱議。Facebook群組「荃威花園維修關注組」翌日（28日）有人發帖，質疑「荃威花園都請外勞？」，同時上載1張照片，顯示屋苑有1名男保安員名字有4個字，姓氏為「大內」，相信是日裔人士。群組管理員其後解釋，「他是位香港土生土長嘅日本人」，並指正當網民熱議麗晶花園聘請內地外勞做保安員，荃威花園卻聘請日本裔座頭保安員。



Facebook群組「荃威花園維修關注組」上載照片，屋苑有1名男保安員姓「大內」，解釋「他是位香港土生土長嘅日本人」。（Facebook群組「荃威花園維修關注組」圖片）

網民︰日本裔香港永久居民

帖文引來許多網民討論，有人留言指「日本裔香港永久居民」、「真正大內總管」、「姓大內，古日本名門後人喎」、「佢識日文嗎？」。

九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，陸續在屋苑服務，引來居民及網民熱議。（麗晶花園業主立案法團 Facebook）

「大內」是日本歷史悠久姓氏

根據資料，「大內」是日本歷史悠久的姓氏，流傳起源於現今山口縣東南部、即是周防國吉敷郡，亦有指是清和天皇的子孫獲賜的姓氏、藤原氏秀鄉支系獲天智天皇賜姓，以及源於物部氏的後裔越智氏。「大內」語源源自地勢深邃、盆地或山谷等深處，當中「內」字同時意指宅邸內部或屬於自己的事物。

勞工處由2023年9月推出「補充勞工優化計劃」，至2026年2月底，處方共收到14,847名輸入外勞的申請，其中5,575人獲批，2,000人已抵港。（《回魂夜》截圖）

勞工處推出「補充勞工優化計劃」 2000名外勞抵港

勞工處由2023年9月推出「補充勞工優化計劃」，至2026年2月底，處方共收到14,847名輸入外勞的申請，其中5,575人獲批，2,000人已抵港，若荃威花園聘請日本裔香港永久居民，極大可能並非屬於計劃之內。

（Facebook群組「荃威花園維修關注組」）