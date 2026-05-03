大雨下開篷巴士照行駛！乘客穿雨衣坐上層淋雨　網民︰沉浸式體驗

露天觀光巴士是本港一大旅遊特色，許多遊客來港都會乘搭。網上流傳1段影片和1張照片，可見本港當時正值下大雨，有巴士乘客見到露天觀光巴士仍然行駛，上層有1名身穿黃色雨衣的乘客，獨自冒雨看風景，對此嘖嘖稱奇，驚訝地表示「一個遊客有幾愛香港，先會傾盆大雨下堅持乘搭露天觀光巴士」。



當時正值下大雨，露天觀光巴士仍然行駛。（Threads@choupettech影片截圖）

網民︰咁嘅機會其實都幾難得，我諗旅客都應該好開心

帖文引來許多網民留言，「仲有沖身服務」、「沉浸式體驗」、「又或者咁講，咁嘅機會其實都幾難得，我諗旅客都應該好開心」、「咁落法，咁㗎巴士樓下條樓梯咪好似瀑布咁」。

上層有一名身穿黃色雨褸的乘客冒雨搭車。（Threads@choupettech影片截圖）

收費由45至110美元 遇惡劣天氣即暫停服務

香港露天觀光巴士即是開篷巴士，主要由「觀光城巴」和Big Bus Tours經營，提供港島及九龍特色路線，特色是探索和飽覽景點，片中露天觀光巴士屬於Big Bus Tours，根據官方網站，收費由45至110美元不等（352至861港元），視乎路線而定。官網亦提及「在極少數情況下，我們可能需要在非常惡劣的天氣或突發情況下暫停所有服務」。換言之，片中情況雖然正值大雨，但未算惡劣天氣，司機按程序照常出車。

（Threads@choupettech）