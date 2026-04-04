大癲！大叔沙田城門河夜晚暢泳影片瘋傳 網民爆笑：水質測試員？
撰文：喬納森
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沙田城門河環境幽靜，可是水質一向為人詬病，曾被驗出大腸桿菌量超標1300倍。有女網民在網上發布影片，拍下在夜晚的城門河有人在水裏載浮載沉，原來該人在游水，令女網民傻眼。不少網民都感震驚，笑言「水質測試員」、「佢便秘，要飲城門河水」。
有女網民在Threads上發布影片，從影片可見，在晚上的城門河中，見到有東西在漆黑的河水中不斷上升下沉，再細看發現原來是有人在游水，情況令人傻眼，「癲！點解會有人喺城門河游水？」。
城門河有大叔游水 網民：漁人節活動
影片引來網民熱議，笑言「漁人節活動」、「佢便秘，要飲城門河水」、「游完變咗永痕族」、「只能講喺咁污糟又臭嘅河度游水都唔係普通人」。
城門河火炭段曾被染成綠、藍及黃等顏色，環保署指河水遭工商業及生活污水污染，當時區議員抽取樣本化驗揭大腸桿菌量超標1,300倍。而沙田泳池對開一路延伸至大會堂的城門河亦曾出現多達千條魚屍。
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