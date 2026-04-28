短影片滑不停恐削弱孩子專注力　兒科醫生曝不同年齡螢幕使用建議

短影音與遊戲影片近年快速成為兒童主要娛樂來源，從YouTube到各類短影音平台，不少小學生長時間觀看Roblox、Minecraft等內容，甚至透過平台演算法持續接觸更多類似影音；醫生提醒，過度接觸高刺激影音，恐對專注力、睡眠與發展造成影響。



台灣恩主公醫院小兒科醫生孫義文指出，短影音最大特性在於「刺激快速且連續」，演算法持續推送相似內容，使兒童容易陷入不斷滑看的循環，大腦容易習慣這種「不費力就有回饋」的模式，長期下來恐影響專注力與耐心培養；未來在閱讀或完成作業等需要持續投入的活動時，可能出現適應困難。

短影音與遊戲影片近年快速成為兒童主要娛樂來源，過度接觸高刺激影音，恐對專注力、睡眠與發展造成影響。（示意圖/unsplash@omilaev）

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孫義文醫生說明，兒童大腦尚未發育成熟，負責抑制衝動與決策的能力較弱，面對聲光效果強烈、節奏快速的內容更難自我節制，因此容易出現「停不下來」的情況，進一步壓縮學習與休息時間。

臨床案例也顯示相關影響，一名兩歲男童因睡眠與語言發展遲緩就診，家長表示孩子需長時間才能入睡，夜間易醒，白天情緒不穩，語言表達亦明顯落後；孫義文追問家長後發現，孩子自約一歲半起養成睡前觀看平板影片的習慣，每日約30分鐘至1小時。

孫義文指出，許多家長為了讓孩子安靜入睡，會以螢幕作為「安撫工具」，但螢幕藍光會抑制褪黑激素分泌，使大腦維持清醒狀態，加上影片內容刺激性高，反而讓孩子更難進入睡眠狀態，也可能影響語言與認知發展。

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針對使用建議，孫義文表示：

1歲半以前應盡量避免接觸螢幕；

1歲半至2歲需家長陪同並選擇低刺激內容；

2至5歲每日不宜超過1小時；

學齡兒童與青少年則建議控制在2小時內，並區分學習與娛樂用途。



孫義文也提出4項管理原則，包括：把關內容品質、親子共看並互動、睡前1小時避免螢幕，以及增加戶外活動與實體互動時間，協助孩子建立健康使用習慣。

孫義文強調，3C產品本身並非問題，關鍵在於使用時間與方式是否失衡。若孩子在現實生活中有足夠遊戲、互動與探索經驗，就能降低對短影音的依賴，也有助於身心發展與學習穩定性。

【本文獲「引新聞」授權轉載】

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