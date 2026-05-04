米線店東借300元「街坊」開鎖　一去無回頭發相尋人　網民籲報警

騙徒手法層出不窮！屯門米線店東在網上發文及發相，指遇到有女子假扮「街坊」，聲稱因為鎖匙斷了卡在鎖窿，但身上沒有銀包，開鎖師傅要收200元按金，後來又要多100元，聲稱轉頭就會返來還錢，可是一借無回頭，店東於是在網上發相尋人，希望對方會回來，亦提醒其他商鋪認住這位「街坊」，不要再借錢給她。



不少網民認為不可縱容，「報警啦」、「因為啲騙子呃人同情心，搞到香港人唔想幫人」。



樓主稱這女子借300元開鎖，聲稱轉頭會還錢，但一去無回頭。（Facebook＠再來一鍋）

樓主提醒其他商鋪認住這位「街坊」，不要借錢給她。（Facebook＠再來一鍋）

屯門米線店「再來一鍋」店東在Facebook專頁出帖，指在4月30日晚上約10點22分，有一名女子聲稱是「街坊」，向店東表示開門時「整斷咗條鎖匙在鎖窿，聲稱銀包在屋內，聲稱開鎖佬要$200按金先幫你開門」，後來又說想多借100元，店東合共借了300元給她，女子「聲稱開到門拎到錢就轉頭落返嚟還錢！」。

借300元「街坊」開鎖應急 疑被騙發相尋人

可是女子一直沒有回頭還錢，店東於是在網上發相「尋人」，同時提醒附近店舖及居民，「見到呢位『聲稱是街坊』的『救助』嘅話，幫手提提佢仲有個好心人等緊佢還錢，可以同佢講聲『舊數未找新數免問！』」。

有網民認為老闆娘太好人，指對方的藉口太離譜。（Facebook＠再來一鍋）

網民：呃人同情心

帖文引來網民熱議，「最憎呢啲人，利用別人的同情心去達到自己的貪婪目的」、「見過喇，行過問人有冇兩嚿借畀佢」、「好似慣犯，喺其他post見過。一樣係走入舖問人，啲樓面姐姐好心借畀佢就瀨咗嘢」、「此人在5月4日在我小食店借咗500元救急開鎖一去無回來」。

有人認為這名女子的藉口太離譜，「正常開鎖點會收錢先，個藉口咁都信」、「老板你心地真好，就係因為啲騙子呃人同情心，搞到香港人唔想幫人」。