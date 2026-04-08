公婆嚼食物吐給孫子吃！醫生警告唾液或成病毒溫床：傳染5類疾病

有上一代長輩怕小孩鯁喉，會先嚼爛食物餵兒孫，但這習慣在醫生眼中卻是致命隱憂。近日台灣有名媽媽在社交平台發文，大呻公婆堅持將食物咬碎再餵給孩子，小姑甚至護航並罵她「有人幫忙顧別多意見」，引來網民熱議。有台灣兒科醫生指唾液可成為病毒溫床，極易傳染5種疾病。



樓主呻公婆用口咬爛食物才餵兒子，多次反映不衛生也不獲理會，令她感到崩潰。（AI生成圖片）

台灣有媽媽在Facebook群組《毒姑九賤婆媳討論區》發文，大呻公婆會將食物用自己嘴巴咬碎，再吐到碗中餵孩子吃，讓她十分崩潰，屢經溝通反映也無效。小姑知悉樓主多番投訴，不但不支持她，還酸她「有人幫妳顧孩，別意見那麼多！」，讓她再度崩潰，唯有在網上發文泄忿。

「嚼食餵孫」出事實例：1歲女嬰感染潰爛

台灣兒科醫生巫漢盟曾分享案例，指有1歲女童吃下阿嬤咬過的雞肉，4天後竟高燒不退、口腔冒水泡及潰爛，確診感染「疱疹性齒齦炎」。巫醫師指出，家長若與孩子共食或口對口餵食，唾液將成為病毒溫床，極易傳染以下5種疾病：

疱疹性齒齦炎：潛伏期約7天，症狀包含發燒、舌唇潰爛。

EB病毒：嚴重時會導致扁桃腺化膿腫脹。

流行性感冒：易併發肺炎、腦炎或心肌炎。

一般感冒：病毒隨唾液與飛沫進入呼吸道。

腸病毒：常見口腔潰瘍、手腳紅疹，具高度傳染力。

家長餵食時可用研磨器與食物剪刀等工具，弄碎食物才餵食。（AI生成圖片）

改用食物剪刀與獨立餐具

醫生巫漢盟建議，家長餵食時應使用獨立餐具與勤洗手，嚴禁嚼碎食物才餵食；若長輩擔心食物太大易鯁喉，可用研磨器與食物剪刀等工具弄碎食物才餵食，這樣才是保護孩子最正確做法。