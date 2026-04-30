四大生肖捱過首季低潮次季迎大爆發　屬狗化解危機　屬牛風生水起

不少人在2026年開春第一季感覺不太順，但隨著時序進入第二季，運勢開始更迭。



搜狐網分享，以下四個生肖第二季開始會大翻身，過得風生水起，有機會擺脫前期壓力，工作與財務狀況都會獲得改善。

示意圖（Unsplash@Christian Erfurt）

生肖牛：迎來曙光 表現亮眼

屬牛者第一季工作上有點迷茫，付出與回報不成正比。不過第二季撥雲見日，迎來曙光，前期的累積終於發酵，處理問題更加得心應手，職場上獲得肯定，收入也同步提升。

生肖蛇：調整策略 抓住機會

屬蛇者第一季受到環境變動影響，常常遇到突發狀況，工作節奏被打亂。第二季開始，情勢轉為對蛇有利，能靈活應變、調整方向，就能抓住新機會。憑藉靈活應變與判斷力，在工作或合作上有望出現突破，帶動整體發展轉強。

生肖狗：貴人到位 問題逐步化解

屬狗者第一季可能在人際或職場中感受到壓力，甚至遭到排擠。狗第二季貴人運提升，有機會獲得實質幫助。透過貴人幫忙或資源支持，狗解開原本卡住的問題，職場表現轉為順利。

生肖猴：修正步調 創意帶動成長

屬猴者在第一季有點冒進，以至於因為節奏過快出現失誤。第二季猴學到教訓，也重新調整心態。透過經驗累積與策略修正，再加上本身的創意優勢，猴很容易切入新計畫、或新的工作方案，讓事業重返軌道。

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