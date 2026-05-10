【母親節2026】今日（5月10日）是母親節，不少子女都會與母親慶祝感謝辛勞付出。有港媽曾在討論區發帖，指她向兒子表示母親節會與嫲嫲婆婆一齊食飯慶祝，詎料兒子回應「點解要母親節嗰日先可以一齊食飯慶祝？」，令她驚訝，感動淚崩，「估唔到阿仔會咁樣講，希望佢大個咗之後都識咁樣諗」，獲網民大讚「恭喜」、「教子有方」。這則帖文於2022年起流傳，由於引起網民共鳴，每逢母親節都會被「翻炒」惹熱議。



今日（5月12日）是母親節，不少子女都會與母親慶祝感謝辛勞付出。（示意圖／資料圖片）

該港媽於香港討論區以「我同阿仔講今個星期日係母親節，阿仔咁樣答我」為題發文，指向兒子說母親節會與嫲嫲婆婆一齊食飯慶祝，沒料到兒子的回應令她驚喜感動，「阿仔咁樣答我：點解要母親節嗰日先可以一齊食飯慶祝？咁如果日日都一齊食飯咁咪日日都係母親節囉」。

樓主直言「估唔到阿仔會咁樣講」，期望兒子長大後都有這個想法，「唔好嫌阿媽日日搵你食飯係一件煩事……希望佢第時仲係咁樂意陪我食飯啦」，又笑言「佢都幾老積」。

兒子的一句童言，往往會令父母感動。（示意圖／資料圖片）

帖文引來網民熱論，直指「恭喜妳！不過都要讓他知道在特別節日慶祝的意義，就是當事人會特別高興」、「100%同意，如果係孝順，日日都係母親節，唔使等一年一次」、「日日同阿媽食都不知幾咁幸福嘅事」。帖文其實於2022年發出，至近日獲「翻炒」再度引起熱議。