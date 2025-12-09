網紅揭美國88歲退休老兵仍為生計奔波　影片曝光獲網民捐助逾千萬

美國88歲退休老兵班巴斯（Ed Bambas）因前公司破產失去退休金，被迫在超市擔任收銀員維生，一名網紅得知他的遭遇後為他拍攝影片並發起募款，短短幾天內就籌得逾149萬美元（約港幣1160萬元）。



《紐約郵報》報導，班巴斯目前在密西根州布萊頓市Meijer超市工作，每周上班5天、每天工時8小時以上。

美國88歲退休老兵班巴斯（Ed Bambas）因前公司破產失去退休金，被迫在超市擔任收銀員維生（X@Collin Rugg）

讓退休老兵班巴斯爆紅的影片內容：

+ 19

他向澳洲網紅魏登霍弗（Samuel Weidenhofer）說明：「我1999年從通用汽車退休，但2012年他們破產了，我的退休金全沒了。」

失去退休金以外，班巴斯還面臨愛妻罹患重病的雙重打擊：

最讓我痛苦的是在我妻子病重的時候，他們不只拿走退休金，還取消我的醫療保險。除了1萬美元的人壽保險之外，他們拿走我所有的錢。

為支付醫療費用，他被迫變賣房產，但妻子仍在7年前過世。「妻子走後，我沒有足夠的收入來付租金，也沒有足夠的錢支付妻子生病時累積的其他所有帳單。」

班巴斯別無選擇，只能重返職場，「我很幸運，上帝給了我健康的身體，讓我能夠每天站著工作8個多小時」，說到這裡他忍不住心酸落淚。

魏登霍弗先給了班巴斯400美元小費，隨後在GoFundMe發起募款，截至4日已有5萬名善心人士響應，其中最大筆的1萬美元捐款人與避險基金經理人艾克曼（William Ackman）同名，連知名歌手CP查理（Charlie Puth）也捐款支持。

不過班巴斯還不知道自己的故事在網路爆紅，因為他仍使用傳統摺疊手機。魏登霍弗計劃等募款結束後，再給班巴斯一個驚喜。

【延伸閱讀】作家辦簽書會「0人參加」超心碎 4歲女孩1暖心舉動締造感人奇蹟：

+ 14

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】