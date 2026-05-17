港鐵大媽脫鞋𢯎腳　跌出大堆白色碎屑唔執返　目擊乘客呼：核突！

行為非常惡心又自私！有港鐵乘客於網上發文表示，乘搭列車期間見到1名大媽脫鞋「𢯎腳」抓癢，然後腳上竟掉出一堆疑似腳皮碎屑，大媽更未有拾起清理就下車離開，令他大呼「核突報警！」。



網民大呼，「惡心到爆」、「自私鬼」、「嘩，喺度刨芝士」，有網民猜測「攝咗紙巾定鞋內籠爛咗？」、「對臭鞋濕，墊咗紙巾，伸臭腳出嚟就跌晒出嚟」、「可能佢敷咗腳膜咁啱敷到呢日開始甩皮」。



有港鐵乘客於網上發文表示，乘搭列車期間見到1名大媽脫鞋「𢯎腳」抓癢，然後腳上竟掉出一堆疑似腳皮的碎屑。（Threads@uuutrt110002）

該乘客於Threads發文發相表示，「地鐵上面𢯎腳留下一堆不知名腳皮？核突報警！」。

港鐵大媽脫鞋𢯎腳 跌出大堆碎屑

照片見到，1名大媽站在列車車門邊，她穿着平底鞋，一手拿着飲料啜飲，一手拿着1隻脫了的鞋，其腳邊滿佈一堆白色碎屑，之後大媽離開該位置，並無清理執拾。

大媽未有拾起清理碎屑就下車離開。（Threads@uuutrt110002）

網民估碎紙巾：對腳濕咗墊紙巾等乾

有網民留言表示，「放大幅圖睇就好明顯唔係腳皮啦，碎紙巾嚟喎，唔好老屈」，樓主回覆「邊拗隻腳邊跌落嚟」，有另1名網民猜測「啲人對腳濕咗會墊張紙巾落拖鞋等佢乾」。

有網民建議應即時勸阻大媽，樓主回覆「轉頭睇到之後佢下1個站就落咗車，想講都講唔到」。

大媽除留下碎屑在車上，更在車廂內喝飲料。根據港鐵附例，任何人不得在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物、或飲用或企圖飲用任何飲品，否則最高處罰為罰款2,000元。（資料圖片）

在港鐵已付車費區域飲食罰多少？

根據港鐵附例，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），否則最高處罰為罰款2,000元。

（Threads@uuutrt110002）