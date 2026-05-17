港媽推嬰兒車！斥乘客「有手有腳」爭𨋢搭　奉旨VS文明禮讓惹激辯

無論是關愛座或任何設施，都應先讓予有需要人士。但日前有港媽在社交平台公審，指在港鐵推着嬰兒車排隊等候乘搭升降機時，被大批「有手有腳」、「行路正常」人士在車廂下車後，從後湧上前衝入升降機內，導致她無法入內，以上言論引來爭議，她目前已刪除帖文。



但事件惹來網民討論，有人覺得即使攜同小孩亦不應抱「老奉」心態，「有時肉眼係分唔到邊啲人有需要嘅，可能有啲人唔舒服或者腳痛呢」、「忍一忍等下部（𨋢），咁都出post公審人，你做人都好大怨氣」；另有網民覺得禮讓予有需要人士是「文明表現」，「港鐵個設施明明設計得幾好，但好多人唔跟指示」、「重點唔係先後次序，亦唔係優先定專用，而係𨋢入面嘅人仲有（扶手）電梯呢個選擇，而樓主無。畀我見到呢個情況，就算我已經入咗𨋢都會行返出嚟」。



有港媽推着嬰兒車等候乘搭升降機，公審被大批「有手有腳」、「行路正常」人士衝入升降機導致她無法入內，引來爭議。（threads圖片）

有港媽推着嬰兒車等候乘搭升降機，公審被大批「有手有腳」、「行路正常」人士衝入升降機導致她無法入內，引來爭議。（threads圖片）

港鐵月台推雙人嬰兒車 排隊等候升降機

該共育有3名小孩的港媽在threads帳號貼相公審，不滿稱「成架lift（𨋢）裏面都係有手有腳、正常行路嘅人，（一）出車廂過嚟，仲要係跑過嚟㗎」。相中可見，樓主當時推着雙人嬰兒車、在港鐵月台正排隊等候升降機，但批評升降機內的眾人即使見她「有需要用架lift（𨋢）」，在離開列車車廂後仍從後湧入升降機，導致她未能成功入內。

港媽公審乘客未禮讓 「喺後面跑去前面」衝入升降機

樓主表示，2名小孩「平時出去都好乖，唔用BB車自己行」，但當日碰巧其中一個小朋友生病，急需趕往看醫生，且正值他們午睡時間，她沒有辦法單手抱着生病的兒子，再拖着另一睏倦的兒子，只好安放兩人在嬰兒車內睡覺，但質疑相中眾人見狀，未有禮讓她進入升降機，反而「喺後面跑去前面」。

港媽拍照公審指因其他乘客衝入升降機，導致她未能入內搭乘。（threads截圖）

帖文惹來網民激辯，有意見認為樓主不應抱「奉旨」心態要人禮讓，「我都有小朋友，我認為無人奉旨要就你。小朋友係自己嘅，人哋就我係人哋好心」、「你2個仔都有手有腳仲唔係嬰兒，唔教佢哋搭扶手電梯？」、「如果病到行唔到，一係白車一係的士啦，搞到自己咁辛苦」、「忍一忍等下部（𨋢），咁都出post公審人，你做人都好大怨氣」、「有時肉眼係分唔到邊啲人有需要嘅，可能有啲人唔舒服或者腳痛呢，你咪最多等下一架𨋢，實搭到」、「你係優先，但已入的人係唔需要出返來，仲有你架車咁大，當無足够空位畀你入到，其他人繼續入好正常。如果你話下架來到，你排第一，都俾人打尖就話啫」。

態度奉旨VS文明禮讓 惹網民激辯

但有留言覺得禮讓予有需要人士是「文明社會」表現，「重點唔係先後次序，亦唔係優先定專用，而係𨋢入面嘅人仲有電梯呢個選擇，而樓主無。畀我見到呢個情況，就算我已經入咗𨋢都會行返出嚟」、「港鐵個設施明明設計得幾好，但好多人唔跟指示，見到有人排優先嗰行都唔會理」、「升降機就係畀樓主呢啲人用，可以用電梯的應該用電梯才是」、「以前細個嘅環境，升降機、座位會先讓有需要嘅人用咗先，有啲自覺嘅人會主動提出排下隊ok，甚至出現『你先你先』嘅畫面，正正係咁更顯得出大家有教養有人情味，而唔係扮晒好有道理咁話『公平使用』」。

有網民指出，港鐵的確有呼籲乘客讓予有需要人士，當中包括推嬰兒車人士。（threads截圖）

（threads＠doublejdiary）