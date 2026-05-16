外賣$42馬蹄蒸肉餅飯「馬蹄竟切粒鋪肉餅上」　食客批餐廳無誠意

外賣叫馬蹄蒸肉餅中伏！有男食客在網上飲食群組發文，指在澳門經外賣平台點叫某餐廳要價42元的馬蹄蒸肉餅飯，不過打開外賣盒後發現，馬蹄竟然是直接被鋪在肉餅上方，而非將絞碎豬肉加入馬蹄，攪拌再拿去蒸熟，故無奈表示「肉餅有肉餅味，馬蹄有馬蹄味，不過係分開兩種味」。有從事飲食業的網民批評餐廳離譜，「我做咁多年廚房都未見過馬蹄肉餅可以馬蹄另上」，有人揶揄「唔知以為蒜頭蒸肉餅」、「切成咁，應該唔係預製菜」。



外賣點叫42元馬蹄蒸肉餅飯

有食客在facebook群組「澳門難食中伏團」發帖，指日前在澳門外賣點叫某餐廳要價42元的馬蹄蒸肉餅飯，不過對於其賣相卻大感錯愕，笑稱「有馬蹄又有肉餅，應該就係馬蹄（蒸）肉餅，不過睇落總係覺得有啲唔妥」，同時批評食店如此製作餐點是「無誠意」。

馬蹄竟鋪在肉餅上方 食客批：無誠意

從樓主上傳照片所見，他經由澳門外賣平台下單，除了點叫馬蹄蒸肉餅飯，另外還有一份約48元的特價蒸飯、以及約19元的滑嘟嘟蒸水蛋，全單扣減折扣優惠後，3份餐點實付約113元。

他打開外賣盒，發現裏頭附有些少娃娃菜，但主角馬蹄蒸肉餅卻讓人傻眼，事關馬蹄竟然是鋪在肉餅上方，而非常見的做法先將絞碎豬肉加入馬蹄，攪拌再拿去蒸熟，且馬蹄切粒大小不一，驟眼看更像是洋蔥粒，着實難以令人聯想至馬蹄蒸肉餅。

餐廳將馬蹄粒鋪在肉餅上方，而非常見做法先將絞碎豬肉加入馬蹄，攪拌再拿去蒸熟。（「facebook＠澳門難食中伏團」圖片）

馬蹄切粒大小不一 網民：唔知以為蒜頭蒸肉餅

帖文引來網民嘩然，「商家係咪對馬蹄肉餅飯有啲誤會？」、「我做咁多年廚房都未見過馬蹄肉餅可以馬蹄另上」、「唔知以為蒜頭蒸肉餅」，又批評食店做事馬虎，「馬蹄應該同豬肉一齊剁，唔係切咗啲馬蹄一嚿嚿放上肉餅上蒸」、「應該係剁肉餅嗰陣唔記得落馬蹄，事後求X其放啲馬蹄喺面」，甚或貪圖方便，「預先整好雪起肉餅，有單嘅時候拎出嚟，睇單寫係乜乜蒸肉餅就將乜乜放喺肉餅上面蒸。食材齊全無少到畀你，就算做法唔正宗，都投訴唔到佢」。

有從事飲食業的網民批評餐廳做法離譜，「我做咁多年廚房都未見過馬蹄肉餅可以馬蹄另上」。（AI生成圖片）

網民調侃符商品說明：真係有馬蹄有肉餅

另有人則揶揄，「佢真係無騙你喎，真係有馬蹄有肉餅喎」、「完全無問題，馬蹄蒸肉餅飯，每個字砌埋一齊啱啱好」、「論標點符號的重要性，馬蹄、肉餅」、「咁多馬蹄仲想點？擺落口自己搞勻佢」、「解決了如果我唔食馬蹄又想食肉餅，或者要求多馬蹄的問題」、「切成咁，應該唔係預製菜」。

曾光顧客人批餐廳食物質素差 直斥「趕客」

有曾光顧涉事食店的客人，亦形容餐廳食物質素「趕客」，「呢間我噚晚先食完，忍唔住畀咗個差評。馬蹄同肉餅分開已經好搞笑，蒸雞嗰個雞勁多碎骨，每一啖都有碎骨叫人點食，重點啲飯勁硬，我成盒掉咗！」、「呢間啲嘢（食）好伏，燉湯都好重味精」。

（facebook「澳門難食中伏團」）