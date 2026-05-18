澳洲中國留學生麥當勞遇襲！遭鬍鬚男搶薯條拗斷手指　再埋伏店外

澳洲發生中國留學生遭流浪漢惡意攻擊事件！該名留學生在小紅書發帖訴說經過，稱在悉尼某間麥當勞用餐時，1名帶兜帽、蓄鬍鬚的陌生男無故翻看她的餐袋，發現餐袋已空便搶奪她手中僅剩的薯條。留學生直指該包薯條並非鬍鬚男的食物，竟遭對方施暴力拗斷手指，導致手指當場脫臼。路人上前制止時，鬍鬚男抓起薯條就往外走。



事主忍痛自行將手指復位，,又在店內取冰敷治，隨後在路人提醒下發現鬍鬚男竟折返，在察覺事主視線後他又離開。警方翻看現場閉路電視影像及錄取口供，發現鬍鬚男正在麥當勞門口街頭疑正埋伏事主，故當場將他拘捕。



留學生被送醫後證實拇指關節脫位及韌帶損傷，她追問及警方如何防範鬍鬚男報復，但警方敷衍回應。從自身遭遇出發，留學生深感澳洲治安差和學生在國外遇險的茫然無措，因此在GitHub上做了1個項目，為其他受害者提供指引及幫助。



1名中國留學生在悉尼麥當勞被流浪漢扳斷手。（小紅書＠里池圖片）

華人學生在悉尼麥當勞被流浪漢扳斷手指

據《瀟湘晨報》報道，1名中國留學生「里昂」在悉尼麥當勞被流浪漢扳斷手，事後在小紅書分享此驚險經歷。事發於5月11日晚上8時，里昂在Maroubra Junction 1間麥當勞用餐，取餐後很快將漢堡吃完了，正準備吃剩下薯條的時，1名戴兜帽的鬍鬚男突然上前翻看她的食物袋，發現空無一物後，便直接抓起薯條，聲稱「這是我的」。

里昂起初以為是自己拿錯了，但檢查後發現沒有弄錯，就回了對方一句「不是」。豈料鬍鬚男瞬間情緒失控，質問：「你覺得你比我強？」下一秒就抓住里昂左手持薯條的４根手指，另一隻手緊握其左手拇指，突然發力將兩部分強行反向扭轉近180度，致使里昂手指當場脫臼。旁邊1位大哥見狀上前制止，鬍鬚男抓了一把薯條就往外走。

里昂麥當勞用餐時遭鬍鬚男襲擊及搶去薯條，因手指脫臼需送院。（小紅書＠里池圖片）

施襲鬍鬚男在麥當勞外埋伏 遭警拘捕

里昂遇襲後忍痛自行將指復位，並在店內取冰冰敷。約10分鐘後，里昂在路人提醒下，發現鬍鬚男已折返混在圍觀人群中，但他察覺里昂視線後離開。警方到案發麥當勞查看閉路電視畫面及為里昂錄口供。竟發現施襲的鬍鬚男在麥當勞門口的街頭埋伏，疑守候里昂，於是將他拘捕。

發現施襲的鬍鬚男在麥當勞門口的街頭埋伏，疑守候里昂，於是將他拘捕。（小紅書圖片）

留學生拇指關節脫位及韌帶損傷

里昂其後由救護車送院治療，證實拇指關節脫臼及韌帶損傷，治療費用暫時獲豁免，但韌帶損傷程度及治療方案尚未明確，如需要轉診，醫療保險可能無法完全支付相關費用。

里昂由救護車送至醫院治療，證實拇指關節脫位及韌帶損傷。（小紅書＠里池圖片）

治安混亂警方不力 事主GitHub做救助開源計劃

里昂詢問警方若鬍鬚男後續再埋伏守候，應該如何處理？竟被回復「我們分不清你們亞洲人長相，所以你不用害怕」，且警方表示「疑犯有可能被起訴，但判多久不好說」。里昂深感澳洲治安差，「當時麥當勞店內有3、40人，且裝有閉路電視，（鬍鬚男）都敢直接動手，真的嚇人」！考慮到普通學生一旦在國外遇險即茫然無助，里昂隨即在GitHub上做了1個開源計劃，期望為其他受害者提供指引及幫助。