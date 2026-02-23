傳美顏濾鏡失靈　中國美妝網紅直播突露「真面目」　秒失14萬粉絲

美顏濾鏡問世以來，是不少民眾擺脫容貌焦慮的法寶，更成為網紅直播的一大利器。



然而，日前有名中國美妝網紅進行直播時，濾鏡不明原因當機，導致她瞬間變成「真面目」，據傳因此損失14萬粉絲。

傳因濾鏡失靈 女網紅的直播畫面不停從美顏與「真面目」間跳轉：

《紐約郵報》（New York Post）報導，近期Threads、TikTok等社交影音平台流傳一則影片，一名中國美妝網紅進行直播時，美顏濾鏡突然當機。畫面中可見她原本對著鏡頭整理儀容，濾鏡卻瞬間消失，露出膚色較深、較為成熟的真實面容。

不過短短幾秒後，濾鏡恢復正常，網紅也從真實面容變回五官對稱、膚色白皙的精緻臉龐。報導指出，該網紅因「真容曝光」而損失14萬粉絲，不過確切數據尚未得到證實。

濾鏡失靈反獲網友力挺

儘管失去不少粉絲，仍有許多網友力挺這名網紅，留言表示：

「本來的樣子也很好看！」

「本人比濾鏡漂亮多了，濾鏡看起來毫無生氣！」

「她明明超美，我真的替她感到不平」



也有網友藉此批評東亞難以企及的審美標準。

