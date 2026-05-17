求職平台招「餐具管理員」！職責笑爆網民　頭銜美化揭餐飲業缺人

本港豬肉零售業界多年前為了吸引新血入行，將「豬肉佬」改名升格做「肉類分割技術員」，當時引來各界關注。台灣都有類似情況，1名女生在求職平台見到有知名連鎖餐廳聘請「餐具管理員」，以為「是什麼要盤貨叫貨餐具的」，於是點開連結了解，發現職責其實是洗碗工，不禁傻眼說「笑死人了，講那麼好聽」。



樓主在求職平台見到有知名連鎖餐廳聘請「餐具管理員」，於是點開連結了解，發現職責其實是洗碗工。（AI生成圖片）

網民︰台灣很多人喜歡頭銜嘛

帖文引來許多網民討論，「台灣很多人喜歡頭銜嘛！你講「洗碗工」不好聽，超商刷條碼的叫『條碼工程師』，大樓保全叫『大樓管理員』，清潔人員叫『環境管理師』，刷油漆的叫『彩繪藝術家』，這樣聽起來不是體面多了嗎？」、「出社會混，名銜要有，餐具管理員升上去，是餐具管理部長」。

台灣餐飲業洗碗工仍然極度缺人，求職平台有超過1,000個洗碗工空缺。（《追擊八月十五》截圖）

台灣餐飲業洗碗工極度缺人 求職平台超過1000個空缺

洗碗工需要極大體力勞動，許多人因而卻步，在2026年，台灣餐飲業洗碗工仍然極度缺人，求職平台「104人力銀行」和「1111人力銀行」有超過1,000個洗碗工空缺，月薪大約30,000新台幣（約7,500港元），時薪約200新台幣（50港元左右），可能有食肆為了吸引新血入行，所以為洗碗工美化頭銜。

洗碗工需要極大體力勞動，許多人因而卻步，可能有食肆為了吸引新血入行，所以為洗碗工美化頭銜。（《追擊八月十五》截圖）

專家︰引進科技提升職能

曾任台灣經濟部科專考評委員、碩英文教基金會董事長的陳榮祥日前撰文指，社會要為洗碗工等低階工作進行「勞動力的重新定義」，食肆可以引進科技，將洗碗工從「純勞動力」轉為「設備操作員」，利用自動化設備，例如自動洗碗機和AI 巡邏監控，取代重複性的體力勞動，原本需要3個人的工作，透過設備只需1人監控，剩下的員工不再只是「搬運工」，而是「設備管理者」，其職能提升，生產力提升，薪資自然有上漲空間。

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