茶記內捲？特價早餐$15叉燒湯河　網民指惡性競爭：維持1事更重要

香港餐飲業近年面對不少挑戰，除經濟環境低迷，港人北上消費加劇經營壓力。日前有網民在飲食群組分享，指有茶餐廳為了「吸客」，每天在早上時段推出特惠早餐，1碗叉燒湯河僅售15元，被形容情況是「內捲（指同行過度競爭，付出更多以便突圍而出）」。



有網民覺得價錢的確吸引，「15蚊真心癲」、「呢啲咪識玩囉，俾人感覺共渡難關」、「薄利多銷！轉枱夠快就有賺！」；但有留言覺得「賤物鬥窮人」方法並非長久之計，「今日15，明天14，再明天13，內卷是吧」，指作為餐廳最重要是1件事，「鬥平無用㗎，你啲嘢唔好食搵鬼幫襯」。



有茶餐廳於早上時段推出每天特價早餐，一碗叉燒湯河僅售15元，被形容是「內捲」。（「facebook＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

茶餐廳都內捲？ 為「吸客」推出每天特價早餐

難道這就是窮人恩物？有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳1張照片，顯示有茶餐廳為了吸引客人光顧，在早上時段推出特惠早餐。由於價錢相對低廉，樓主形容是「茶餐廳內捲」，認為對方旨在和附近餐廳競爭，「頂死樓下幾間 ，我無得賺你都唔會有客」。

叉燒湯河僅售15元 凍或熱飲一律另加5元

相中可見，該茶餐廳在白板寫上每日特價早餐，相信是每天都會更換早餐款式，時段則由早上6時30分至11時正，若然客人想要跟餐飲品，凍或熱飲一律另加5元；而樓主於5月11日（周一）在茶餐廳門外拍下照片，顯示當天早餐款式為叉燒湯河。

有網民認為「賤物鬥窮人」並非長久之計，餐廳最重要維持食物質素，「鬥平無用㗎，你啲嘢唔好食搵鬼幫襯」。（AI生成圖片）

網民指薄利多銷：轉枱夠快就有賺

有網民覺得早餐價錢確是吸引，「15蚊真心癲」、「薄利多銷！轉枱夠快就有賺！」認為老闆懂得審時度勢，「搶到一個得一個（客）」、「呢啲咪識玩囉，俾人感覺共渡難關。打仗先嚟加價？即係趁火打劫」、「老世醒目，適者生存」、「做就蝕5毫，唔做蝕1蚊」、「無得賺但守到營運成本，完全無收入嘅話就等執」。

「賤物鬥窮人」非長久之計 餐廳最重要維持1件事

但有留言指即使靠平價吸納食客，亦未必是長久之計，「點頂？圖內計埋你（樓主）得3人」、「今日15，明天14，再明天13，內卷是吧」，認為餐廳只要維持食物質素，自然吸引客人，「要睇過賣相先知」、「去茶餐廳食早餐叫叉燒就最onX嘅，一定係隔夜叉燒」、「叉燒一定係跟意（粉），識唔識㗎？」、「鬥平無用㗎，你啲嘢唔好食搵鬼幫襯」。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）