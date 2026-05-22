女子扶着行李箱搭跑車　空間狹窄貼臉引熱議　網民：仲慘過搭巴士

想炫耀卻難為了自己？近日網上流傳照片，有男子駕駛1輛紅色跑車接載1名女子，惟女子隨身有個超大型行李箱，車尾箱卻放不下，無奈下女子只好將行李箱放在身前扶着，令空間變得非常狹窄，女子的臉龐幾乎貼着行李箱。



網民紛紛笑說，「你睇條女塊面黑到」、「其實不如坐的士算，大家都係紅色跑車」、「仲慘過搭巴士，都唔明個女人點解會上車？」、「架車得個型字，有鬼用咩，而家唔方唔型，成街人都覺得你X」。



近日網上流傳照片，1名坐在跑車副駕駛座的女子，身前放着1個超大型行李箱，非常迫狹，女子的臉龐幾乎貼上去。（Threads@noworry886）

「跑車大喼迫迫狹！」有網民於Threads發文發相，見到1名坐在跑車副駕駛座的女子，身前放着1個超大型行李箱，非常迫狹，女子的臉龐幾乎貼上去。

女子扶着行李箱搭跑車 空間狹窄貼臉引熱議

樓主猜想女子的內心讀白，「女嘅心諗：我就係唔想迫巴士先搵個揸跑車嘅，點知仲迫」。

網民紛紛笑說，「你睇條女塊面黑到」、「仲慘過搭巴士，都唔明個女人點解會上車？」。（《愛的迫降》劇照）

網民：寧在跑車上迫，也不在巴士上站

其他網民紛紛笑說，「似Mr. Bean（《戇豆先生》）劇情」、「壓到面都扁埋，大佬」、「『就算喊都要喺波子（保時捷）上面喊』be like」、「寧在跑車上迫，也不在巴士上站」。

甚至有網民已腦補出上車前的劇情，「前1日，『我咪話咗我架車唔夠裝……』，『根本就係藉口，你唔車我即係唔愛我！』。當日，『車囉，上車啦，你咁鍾意坐，你自己holdX住個喼』」，惹來爆笑，「好有畫面」、「師兄係咪有啲咩不堪回首嘅過去」。

有網民表示，「『就算喊都要喺波子（保時捷）上面喊』be like」、「寧在跑車上迫，也不在巴士上站」。（《21世紀大君夫人》劇照）

網民憂危險：dup個急brake就好笑

有網民表示，「去機場啲油費都夠搭的士來回」、「車都係實用緊要，始終代步工具」、「搞成咁，不如開返車頂蓋，無謂引大家笑」、「睇嚟佢曾經想閂車頂，但個喼頂住，唯有打開」、「吓，揸得呢啲車，認真無第二架咩？」、「call車啦，有車車會特別威咩，而家朋友圈入邊X成世」、「見到塊面貼晒落個喼度就覺得好污糟」。

另有網民直指危險，「大佬，好鬼危險喎，萬一出意外點算」、「dup個急brake就好笑」，有網民擔心「司機睇唔睇到側鏡？」，有網民就指出「揸開蓬直飛shoulder check（過肩觀察）啦」。

（Threads@noworry886）