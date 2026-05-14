浙江40歲男突發奇想「讓眼睛曬太陽」　直視10分鐘視力暴跌至0.4

近日浙江寧波一名40多歲男子因跟風「曬背養生」，突發奇想裸眼直視太陽「保健」十餘分鐘，最終導致雙眼黃斑嚴重灼傷，視力從1.0驟降至0.4，且損傷不可逆。



據悉，該男子平日有曬背習慣，認為春日陽光温和，曬後有益健康。當天他在戶外曬背半小時後突發奇想，曬背能養生，曬眼或許能護眼，隨後他搬椅坐下，仰頭裸眼直視太陽10餘分鐘。

（微博@寧波晚報）

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過程中，他眼前冒金星、出現彩色光斑，結束後僅感輕微模糊，很快緩解，便誤以為無礙。幾天後，視力急劇下降，視物模糊、發暗、變形，連路牌文字都難以辨認，就醫後被確診為雙眼黃斑區嚴重灼傷，矯正視力僅0.4。

視網膜黃斑區負責中心視力與色覺，決定視物清晰度，也是眼底最脆弱區域。陽光含可見光、紫外線、紅外線，經晶狀體聚焦於黃斑，能量瞬間集中數百倍，幾十秒即可造成熱損傷加光化學毒性。

視網膜無痛覺神經，灼傷時毫無痛感，待視力下降、視物變形時，感光細胞已壞死，損傷不可逆。目前醫學無法再生黃斑感光細胞，僅能輔助藥物緩解水腫，視力難以完全恢復。

醫生提醒：

1. 任何時候都別裸眼直視太陽，包括日出、日落、陰天、日食，強光仍可穿透雲層傷眼。

2. 戶外強光環境務必佩戴正規防紫外線墨鏡。

3. 出現視力下降、視物變形、眼前黑影、色覺異常，需立即就醫，越早干預越能減少損傷。



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