台灣80歲前立委住處遭50名白衣惡煞強闖　她被圍毆重摔脊椎疑骨裂

台灣前立委、前朝天宮董事長曾蔡美佐的住處，7日凌晨遭大批白衣惡煞強闖，多達50名白衣人手持棍棒、交通錐、花盆等物開砸，甚至囂張狂嗆「打呼死」。高齡80歲的曾蔡美佐在混亂中遭推倒，淪為眾人攻擊目標，被拉起重摔，導致疑似脊椎骨裂，包含其子曾維斌在內共6名親友掛彩。台灣警方獲報後已成立專案小組，火速將主嫌等10人拘提到案，全案朝組織犯罪等方向嚴辦。



遭50煞痛毆 曾蔡美佐疑「脊椎骨裂」

據了解，衝突發生於7日凌晨4時27分許，當時正值媽祖遶境期間，曾蔡美佐與兒子曾維斌等親友正坐在家中，等候千里眼、順風耳將軍隊伍抵達。沒想到遠處突然出現騷動，數十名白衣男子宛如喪屍般瘋狂朝其住處聚集，還大聲直呼「曾蔡美佐」全名。

白衣人拿拒馬作勢攻擊。（TVBS授權使用）

高齡80歲的曾蔡美佐在混亂中遭推倒，淪為眾人攻擊目標：

現場監視器畫面顯示，聽聞門外巨大動靜，曾蔡美佐起身外出查看，赫然發現大批白衣人逼近，其中一人甚至直接抄起路邊的「不鏽鋼拒馬」作勢攻擊，嚇得她連連後退。白衣人隨後直接痛毆其子曾維斌，親友見狀立刻上前攔阻，雙方爆發激烈拉扯。

過程中，有人舉起拒馬往屋內猛砸，現場更不斷傳出「打呼死」的怒罵聲。惡煞們就地取材，將路邊的交通錐、花盆全當成武器，先是徒手痛毆，隨後更抄起棍棒攻擊，現場滋事份子初判多達50人。

在近2分鐘的混亂衝突中，曾蔡美佐被推倒在地，慘遭眾人踐踏，甚至被惡煞拉起後重摔。所幸家人第一時間以肉身護住，才避免她遭受更致命的傷害。直到這群惡煞漸漸離去，曾蔡美佐才在眾人的攙扶下緩緩起身，但仍因驚嚇過度且傷勢嚴重，心情久久無法平復。

暴力衝突共造成曾蔡美佐與5名親友掛彩，曾蔡美佐送醫後發現疑似脊椎骨裂，醫生雖建議開刀治療，但她考量自己已80歲，不願承受重大手術風險，希望能以「灌骨漿」的方式保守治療，後續將交由警方討回公道。她也無奈表示，自己近期多半待在台北生活，直到3天前才為了參與媽祖遶境盛事回到雲林，完全不清楚為何會遭人登門尋仇圍毆。

白衣人抄起椅子就砸。（TVBS提供）

警拘提10嫌嚴辦

北港警分局表示，凌晨接獲報案後立即調派線上警力趕赴現場，但抵達時白衣惡煞們已逃得不見蹤影。警方第一時間協助傷者送醫，並隨即封鎖現場保全證據、調閱周邊監視器。

經初步了解，雙方疑似早有恩怨，滋事一方藉著酒意壯膽惹事。對於外界質疑警方「拒絕將家屬指認內容記載於筆錄」的吃案傳聞，警方也澄清，相關指述均已依法記明並列入偵辦，絕無拒載或包庇情事。

目前，雲林縣警察局已火速成立專案小組，並報請雲林地檢署指揮偵辦。警方迅速收網，現已將主嫌及相關共犯等10人拘提到案，並持續擴大追查其他在逃的涉案人員。全案後續將依聚眾鬥毆、傷害以及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，移送雲林地檢署從嚴偵辦。

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