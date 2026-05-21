男子坐自製帆筏出海！疑膠樽組成　需領牌？附海事處5大航道指引

又不是荒島漂流，本港海域卻驚見有人乘坐自製帆筏出海！有網民在Facebook群組「香港釣魚HK Fishing Club」上傳4張照片，顯示有本港海域正值陰天大霧之際，四周環境灰暗，附近有多艘大型船隻行駛，卻見到1男子身穿救生衣坐在自製帆筏（即「竹筏」與「風帆」的傳統水上運輸與漁撈工具）上，該帆筏疑由類似膠樽等組成，並大型白色塑膠布充當風帆，在海上載浮載沉，完全依靠風力航行，但沒有沉沒跡象。



樓主笑言海中男子「做咗我好多年想做嘅嘢」，但同時指出「佢揀嘅地方、天氣都比較危險，着救生衣保平安」。



本港海域正值陰天大霧，環境灰暗，附近有多艘大型船隻，１名男子身穿救生衣坐在自製帆筏上出海。（Facebook群組「香港釣魚HK Fishing Club」圖片）

網民︰知唔知咩叫航道？ 有船撞埋嚟，走到嗎？

帖文引來大量網民留言，「終於見到陸地」、「真係好危險, 想死唔好害人」、「欺山莫欺水，海上規則又未識」、「知唔知咩叫航道？ 有船撞埋嚟，走到嗎？」。有人引述湯漢斯電影《浩劫重生》，其飾演的角色流落荒島後，在一個排球畫上表情當作朋友，稱之為「Wilson」，網民笑問「見唔見到Wilson？」。

自製帆筏由類似膠樽等組成，大型白色塑膠布充當風帆，在海上載浮載沉，完全依靠風力航行，但沒有沉沒跡象。（Facebook群組「香港釣魚HK Fishing Club」圖片）

無引擎遊樂船毋須領牌 海事處曾有5大提醒

根據《商船（本地船隻）條例》，船隻若純為遊樂用途而使用、沒有裝設引擎，以及海事處處長認為不能裝設引擎，並不需要領取證明書及領牌，但船長仍然受到《海上安全（酒精及藥物）條例》規管。海事處曾在Facebook專頁提醒，香港水域內設有16條主要航道，「海上公路」有助提高船長在繁忙或海上交通限制水域的航行安全，讓船隻航行的時候更順暢，同時提醒船長︰

自製帆筏由類似膠樽等組成，大型白色塑膠布充當風帆，在海上載浮載沉，完全依靠風力航行，沒有沉沒跡象。（Facebook群組「香港釣魚HK Fishing Club」圖片）

1. 時刻遵守《1972年國際海上避碰規則》，任何船隻沿主要航道航行都沒有特別通航權

2. 盡量靠近船隻右舷的航道外界線行駛，預留足夠空間給其他船隻航行

3. 追越其他船隻期間，記得依照《規則》發出適當聲號

4. 如果要橫過航道，就應該以90度直角穿越，盡量避免影響其他船隻

5. 在航道範圍內避免碇泊、捕魚和妨礙大船通過

許多網民批評「真係好危險, 想死唔好害人」、「海上規則又未識」、「知唔知咩叫航道？ 有船撞埋嚟，走到嗎？」。（Facebook群組「香港釣魚HK Fishing Club」圖片）

危害他人海上安全即屬違法 判處罰款20萬元和入獄

另外，根據本港法例第313章《船舶及港口管制條例》 第72條，任何人藉任何非法作為，或在無合理辯解的情況下以任何方式危害或致使危害任何船隻所載或在任何船隻之內或之上或在海中的任何人的安全，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可判處罰款20萬元及監禁4年，若經循簡易程序定罪，可判處罰款20萬元及監禁2年。

（Facebook群組「香港釣魚HK Fishing Club」）