紐約現「F1賽車換胎式偷車」30秒拆走4車軚　犯案手法擴散全美

美國紐約出現一個非常專業的偷車集團，他們的犯案手法，快速得像是賽車進站換胎，短短幾十秒就能拆光整輛車的輪胎。類似的竊案，已經從紐約擴散到全美，警方正擴大追緝。



紐約警方近期積極打擊一個被稱為「賽車維修站團隊」的竊盜集團，這些人能在短短幾分鐘內迅速拆卸整輛汽車。從閉路電視畫面可見，三名戴著面具和手套的嫌犯手持電動工具，一人負責頂車、一人負責拆卸、一人負責搬運，分工明確且動作俐落，幾乎沒有多餘停頓。👇👇👇

不到30秒，目標車輛的四個輪胎就全被拆光，整個過程快得就像賽車進站換胎。

檢方表示，該集團鎖定全市車輛下手，將催化轉換器（又稱觸媒轉化器，catalytic converter）等零件轉賣黑市牟利，目前已有9人被捕。專家指出，這類技術純熟的偷車集團正在全美各地快速擴散，並造成數百萬美元損失。

今年4月，費城警方也破獲兩個以本田汽車為目標的竊盜集團。閉路電視畫面顯示，一輛車明明就停在家門口，卻在短時間內整輛被偷走，讓車主措手不及。

此外，當局本週在德州密蘇里市查獲一處非法拆車廠，裏面有多輛贓車；而在維珍尼亞州列治文，汽車零件竊盜案件正呈上升趨勢，當局表示這些案件幾乎全部都是瞄準目標車輛的催化轉換器。

列治文警察局長Rick Edwards強調，必須解決這些犯罪，因為這些不是一次性的犯罪，如果有一個人精通這種手法，他們就會推動一整年的犯罪率。根據統計，去年全美共發生65萬9880宗車輛被盜案件，相當於每48秒就有一輛車被偷。警方強調，將持續加大追緝規模，全力打擊這類高效率竊盜犯罪。

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