毒水果｜楊梅浸8000倍甜味劑傷腎！5大毒水果榴蓮恐含致癌物+分辨

毒水果｜近日有內地媒體揭發，市面上又紅又飽滿的楊梅，竟然是使用防腐劑和高達8000倍的甜度藥水浸泡出來。醫生警告長期吃這些毒楊梅可能會傷肝腎、損神經。事實上，違規水果豈只楊莓！還有榴蓮、香蕉等，我們又如何分辨？



5大毒水果｜危害／分辨方法／食用建議

1. 楊梅：浸8000倍甜味劑和防腐劑 傷肝腎損神經

據內媒《上觀新聞》報道，福建漳州等地的不法商販為讓楊梅更甜、更耐放，就用防腐劑「脫氫乙酸鈉」、8000倍甜度的三無甜味劑來浸泡，連工人都直言「不敢吃」。據悉，這類毒楊梅在旺季銷量高達5000斤。醫生警告，長期吃這類人工合成的甜味劑、防腐劑會刺激腸胃、加重肝腎負擔，甚至損傷神經系統，對長者、孕婦及兒童的危害尤為大。更惡劣的是，曝光後商家非但不反思，還恐嚇威脅調查記者。

選購建議：

1. 看表面：挑表面乾燥、顆粒飽滿的楊梅

2. 看果刺：楊梅表面的果刺，愈圓潤愈甜。

3. 嘗味道：優質的楊梅汁多甘甜，沒有殘渣，反之會有渣。

4. 聞氣味：鮮甜的楊梅帶有清香味，若有酒精味則代表不新鮮。



事實上，水果違規使用化學藥劑早已不是新鮮事。此前就有內地媒體踢爆，泰國榴蓮用含致癌物；本港食安中心亦曾揭發過香蕉的除害劑殘留嚴重超標。諸如此類的黑心手法層出不窮，令人防不勝防。

食安中心公佈，有香蕉樣本被驗出除害劑（吡唑醚菌酯）超標了逾2倍。（unsplash@Gabriel Mihalcea）

2. 香蕉：除害劑超標逾2倍

早前，食安中心公佈，有香蕉樣本被驗出除害劑（吡唑醚菌酯）殘餘含量高達百萬分之零點零四四，比法例規定的最高上限（百萬分之零點零二）超標了逾2倍。雖然在一般情況下，食用不會對健康造成不良影響，但高劑量的吡唑醚菌酯會刺激皮膚、消化道，引起惡心、腹瀉等。屯門香蕉除害劑超標逾2倍！食安令停售 蕉皮營養高食唔食都要洗！

食用建議：吃之前最好先用流動清水沖洗蕉皮（特別果柄）便可減少表面殘留的除害劑



中國海關在泰國進口的榴蓮中檢測出了「鹼性嫩黃」，用於催熟未成熟的榴蓮，一旦誤食會引起噁心、嘔吐等症狀。（Unsplash@jonnyclow）

3. 泰國榴蓮：含致癌物易致腹瀉嘔吐

據《搜狐網》報道，2025年初，中國海關在泰國進口的榴蓮中檢測出了「鹼性嫩黃」，這是一種工業染料，用於催熟未成熟的榴蓮，讓外皮呈現金黃色。一旦誤食會引起噁心、嘔吐、腹痛與腹瀉等症狀，世界衛生組織將其列為2B類致癌物。

選購建議：

1. 聞香氣：若是熟的榴蓮香氣會教濃郁，若無味則多為成熟度不足強行採摘。

2. 重量：熟的榴蓮一般比不熟的要輕。

3. 刮磨榴槤刺：用指甲刮刺來聽聲音，若發出「咕咕」聲代表夠熟，若「唧唧」聲代表未熟。



市面上有些水蜜桃會用工業檸檬酸浸泡，讓桃子外表鮮紅且不易腐爛，殘留的化學物會損害神經、甚至致癌。(資料圖片)

4. 桃：含明礬易損害神經致記憶力減退

市面上有些水蜜桃會用工業檸檬酸浸泡，讓桃子外表鮮紅且不易腐爛，但殘留的化學物會損害神經、誘發過敏，甚至致癌。半熟脆桃會加入明礬、甜味素和酒精浸泡，強行製造清脆香甜的口感，但明礬中的「鋁」，若長期食用會導致記憶力減退、加速衰老。

選購建議：

1. 看外觀：正常的桃應絨毛完整，若被化學劑浸泡過的桃，其表皮絨毛可能脫落減少。

2. 聞香味：正常脆桃只有淡淡的桃香，若是化學脆桃，會帶有淡淡的酒精味或發酵味。



有些不法商家為了讓龍眼顏色更好看、賣相更吸引，就會用二氧化硫去噴灑或浸泡，易出現過敏發炎。（photoAC）

5. 龍眼：含二氧化硫易過敏

有些不法商家為了讓龍眼顏色更好看、延長保質期，就會用二氧化硫去噴灑或浸泡。一旦誤食易出現過敏反應。若想辨別，不妨試試本港食安中心教的方法。

食用建議：

1. 吃之前先用流動清水輕輕搓洗。

2. 不要咬龍眼皮，可用手剝。

3. 若有破損，請立即丟棄。



參考資料：《人民日報》、台灣農業知識入口網、中國食品藥品網、中國網