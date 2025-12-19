內地情侶住酒店「飯菜全倒床上」滿地垃圾玻璃碎　未退房直接走了

內地湖南省長沙市17日傳出一起離譜事件。



一對情侶入住當地酒店時，竟將飯菜全倒在床上，水杯也被摔碎，造成酒店損失近2000元（人民幣，下同），老闆氣炸報警，警方聯繫到這對情侶，他們竟是因「吵架」而做出離譜舉動。

綜合內地媒體報導，酒店張姓老闆表示，這對情侶不僅把飯菜倒在床上、水杯也被摔碎，床單、被子全毀，沐浴乳也被倒在浴室裡，實在讓人無語。他指出：

我們聯繫警方，要求他們回酒店處理善後，可他們沒有退房，竟直接帶著房卡跑了。

根據老闆曝光的畫面顯示，床上灑滿各種食物殘渣，且床底下都是油漬，令人作嘔，不僅如此，地面上滿是垃圾、布滿杯子玻璃碎片，整個房間一片狼藉、不忍卒睹。

老闆透露，床單因為髒到難以清洗，必須丟棄，至於床墊被油汙滲透，需專業處理，張姓老闆預估損失達2千元人民幣，無奈地說：

真沒見過這麼噁心的人，整個房間都需要重新清理，損失不小。

這起事件引發網友熱議，網友紛紛留言痛罵這對情侶：

「情侶吵架也太過分了！」

「沒素質就是賠錢」

「只能說一個被窩睡不出兩種人」



