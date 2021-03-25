菲男胸埋利10cm利刀14個月　1張Ｘ光片超震撼　原因竟關醫生事？

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-25 23:00

傷者被刀刺傷，醫生未經詳細檢查，縫補傷口就當無事？菲律賓日前出現1張驚人X光片，當地1名25歲男子到採礦公司應徵，被要求照X光檢查，竟發現胸口埋了1柄4吋長（約10厘米）刀刃，很靠近肺部非常危險，而且已埋了長達14個月。男子記起他去年曾被1群少年襲擊刺傷，送院時醫生稱傷口很淺，直接縫合傷口了事，最神奇的是過去14個月都不知胸口有刀，現在只希望盡快取出刀子救命，未考慮向縫針醫生提告。事件引來網民嘩然，認為必須吊銷涉事醫生的牌照。

菲律賓男照X光發現胸口埋了1柄4吋長刀刃。（網上圖片）

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25歲菲律賓男子Kent Ryan Tomao居於哥打巴托省基達帕萬市（Kidapawan City），他日前到當地一家採礦公司應徵，公司要求他到南阿古桑省一家醫院接受X光檢查，過程中竟發現其右側腹位置有1塊長長的刀刃。

Tomao在周三（24日）回應當地傳媒指，他照完X光才發現體內有4吋長的刀刃，相信已留在體內14個月。他憶述去年1月時，自己騎電單車途中曾被1群少年襲擊，懷疑刀子是當時插入體內的，「我當時以為中了一拳」，當地傳媒指Tomao送院時，醫生和護士均沒做詳細檢查，當時應該沒照X光，「我相信治療我的醫生」，醫生告訴他傷口很淺，可以直接縫合。

菲律賓男子照X光發現體內藏有4吋長刀忍，想起去年曾被刺傷，當時的醫生只是替他簡單縫針。（網上圖片）

Tomao稱傷口間中會很痛，尤其每逢天氣寒冷都會疼痛，但他未有理會，現時院方認為他必須馬上做手術拿出長刀，因為那把刀已經很靠近肺部，情況非常危險。他向當地電台求助，希望有人可以伸出援手，讓他盡快做手術安全移除刀刃。Tomao現時未考慮向當時縫針的醫生提告，但批評醫院應該向病人提供更好服務，「因為政府給他們（醫生）的薪金很高。」

網民批評當時的醫生「服務嚇人」，又形容當地公立醫院很多時會欺負學歷低的窮人，不盡力治療，「因為他沒錢，所以縫了傷口就算」，紛紛認為這情況已經可以控告醫院，揶揄該醫生是否上線上課程畢業的，「那個醫生必須吊銷執照」。不過亦有網民打趣問：「他怎通過商場的金屬探測器的。」

（綜合）

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