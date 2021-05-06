印度變種病毒｜單日41萬確診再創新高！印度神童曾預言或再爆瘟疫

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-06 16:22

【變種病毒／巴西／印度雙重突變變種新冠病毒】印度的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情失控，5月5日再增加逾41萬宗確診個案，再創全球單日最高紀錄，累計23萬人死亡。印度政府指，當地面對被稱為「超級變種」的B1617雙重變種病毒，有六成患者都是感染了B1617；而印度德里（Delhi）1名醫生表示，當地可能首次發現雙重或3重突變的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株，它們看來正引起新病徵。 另外，一份在4月20日發布、有待同儕評審的研究指出，巴西可能出現全球首宗「兩度感染新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒」後死亡個案，病人第2次感染時，首次染疫產生的抗體疑未能發揮保護作用。如病毒抗體未能發揮效用，令人憂慮到射注疫苗能否有效防止變種病毒感染，新冠肺炎疫情恐平息無期。事件令網民聯想到14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）的預言，原來阿南德曾預言今年（2021年）或會再發生瘟疫、流行病爆發等大災難，究竟新冠肺炎變種病毒問題有多嚴重？以下一一看清。

當印度新冠疫情惡化，不斷創下國內和全世界單日確診最高紀錄。新冠患者的屍體被運至火葬場。（路透社）

印度神童預言成真？

巴西可能出現全球首宗「兩度感染新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒」後死亡個案，事件引起全球關注，再加上病種不斷變種，疫情恐再擴散。由於14歲「印度神童」阿南德曾預言今年或會發生瘟疫、流行病爆發等大災難，更預言了疫苗非解決問題方法，令網民聯想到阿南德預言是否成真。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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其實除了瘟疫，阿南德2021年4月發布了最新預言，表示疫情要到9、10才到高峰，更表示要到2022這個月才會好轉▼▼▼

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（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

早前印度國家疾病控制中心（National Centre for Disease Control），在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）206個患者樣本中，發現新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）新變種病毒株，而這病毒株有「雙重突變」。

什麼是「雙重突變」？疫苗是否仍然有效？即睇以下圖片拆解（點小圖放大看）▼▼▼

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不過印度衛生部稱，未能確定確診個案增加與「雙重突變」病毒是否有關，亦正了解會否影響現時疫苗效用。

按圖看9件事了解印度疫情實況：

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按圖看印度疫情失控，屍體集體火葬實況：

印度新冠肺炎新增確診個案連續3天破世界紀錄，4月24日確診人數達346,786個、2,624人死亡，當地的火葬場全日24小時為死者火葬，大量遺體同時焚燒，場面震撼。（路透社）

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印度神童提7大解決危機辦法

雖然阿南德對於2021年有很多預言，但也毋須過份擔心，因他同時提出了7大解決辦法。

阿南德提出的7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

除了印度神童，相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

即睇5大凶兆詳情▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）

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看清印度疫情▼▼▼

同場加映：尼帕病毒勁新冠病毒149倍！研究指倘中國爆變災難 即睇病徵自保

【尼帕病毒Nipah virus／立百病毒／病徵症狀／預防】荷蘭有非牟利組織發表報告指，「尼帕病毒（Nipah virus）」或將引起下一場大規模流行疾病，更表示如在中國般大國爆發，會造成災難後果。尼帕病毒在中國致死率高達75%，死亡率比新冠肺炎病毒高近150倍，一旦感染不堪設想，究竟有什麼病徵及預防方法？

「尼帕病毒」傳播途徑＋12症狀▼▼▼

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「尼帕病毒」預防方法▼▼▼