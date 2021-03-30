將軍澳CAPRI｜757呎3房北歐風裝修　簡約線條中透出浪漫公主氣氛

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-30 14:30

文：DIC設計情報中心 【將軍澳／CARPI／北歐設計】北歐風因其簡潔舒適的風格深受香港人的喜愛，白色主調配合簡單線條，只需幾件傢俬即可滿足日常生活又不會給予人單調的感覺，說北歐風格最能代表「Less is more」這句說話絕不為過。是次介紹位於將軍澳Capri的單位，實用面積約757呎，是香港人最為喜歡，3房2廳的格局。單位佈滿濃厚的北歐風感覺：淡米色牆身、白色傢俬、極簡線條，一切都是北歐風格的代表特色。 淺木色餐檯與上方立體方形吊燈反而成了整個客飯廳最「色彩豐富」的焦點之一。

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戶主覺得客飯廳是家人與朋友在單位最常活動的地方，因此設計不需要太花巧，反而更著重能擁有更多的活動空間，而北歐的簡約風格自然就是最適合戶主的答案。踏入門口後左手邊是利用黑鋁框格子玻璃趟門設計的廚房門，簡單的設計符合北歐風的主調之餘，趟門設計亦能避免像使用推拉門時會影響到用餐區域的情況，亦能廚房採光更充足通透。

淺木色餐檯及椅子都沒有多餘線條，配合上方的立體正方吊燈，簡單的配搭仍能成為客飯廳的焦點。客廳位置的純白色梳化鋪上蕾絲邊的坐墊，增添了點點的浪漫公主式氣氛。

房間以木紋及玫瑰金作設計主調，確保設計的統一感覺。（設計情報中心提供）

戶主母親的主人房的床背模仿了矮木圍欄配合放光的設計，加上相似配色的牆紙，設計感比客飯廳豐富，但又不會互相衝突。而戶主最欣賞的便是在床尾位置的茶色玻璃門衣櫃，能夠減低到頂櫃帶來的壓迫感之餘，在衣櫃內配合溫暖色系的暗燈，不論日夜都能避免衣櫃散發出過於浮誇的感覺，影響原有設計的平衡。

戶主希望能在自己的房間中加入中式元素及大地色系等風格，因此設計師在床頭板貼上中國畫風的牆紙，並以木紋及玫瑰金作設計主調，確保設計上的統一感覺。書檯上的橢圓形鏡輔以放光放果，推開鏡面後便是戶主擺放化妝品的地方，讓書檯兼有梳妝檯的功用。

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