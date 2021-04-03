9張圖回憶我們的90年代　四大天王、啟德機場　網民：美好舊時光

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-03 08:00

【90年代 / 回憶 / 時代的眼淚／香港】有人說初老症其中1個特徵，就是愛懷念從前，在回憶中尋找美好的事物。有網民日前在討論區發帖，邀請大家每人分享1張充滿90年代回憶的照片，包括昔日位於九龍城的啟德機場、依然年輕的四大天王等，網民看過照片都不勝唏噓，感嘆「the good old days」（美好的舊時光）。

樓主指自己小時候住在九龍城，對啟德機場和九龍城寨的照片都很有感覺。（示意圖，Paul Rudolph攝）

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該網民在香港討論區，以「一人一張九十年代回憶的照片」為題發文，指自己小時候住在九龍城，對啟德機場和九龍城寨的照片都很有感覺，「每天都有隆隆嘅飛機聲音，睇住飛機升降，貼住頭頂咁飛過，真係唔係度度有呢種體驗」，不過機場亦於1998年搬至赤臘角。樓主亦難忘九龍寨城，指那是小時候媽媽不讓他走近的地方，「很小的時候有走過入去，濕濕暗暗，很多老鼠小強」。

在樓主拋磚引玉下，網民都紛紛貼圖留言，分享自己心目中的90年代，以下精選了9張代表着90年代的回憶照片▼▼▼

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有網民曾盤點15個失落的牌子 Super X、Apple Jeans、Motorola上榜！ ▼ ▼ ▼

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同場加映：磁碟、Walkman、熱狗巴、字典機 網民盤點00後未必識的懷舊產物 ▼ ▼ ▼

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