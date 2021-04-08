【大單：促成天價保單的秘訣．書摘】我如何贏得一位內地貴婦信任

撰文： 商務印書館 最後更新日期： 2021-04-09 13:09

「如果說我能看的更遠一些，那是因為我站在巨人的肩膀上。」這句流傳了幾百年的名言，相信大家都知道是出自牛頓。事實上，牛頓的這句名言也是參考他人，他引用了赫伯特（George Herbert）在1651年所寫：「侏儒站在巨人的肩膀上看得比兩人都遠。」而赫伯特的靈感也是來自他人，並非原創。（本文節錄自《大單——促成天價保單的秘訣》。）

文：Mina Wu（香港保險業從業員）

加入保險業是我大學畢業後的第一份工作，初入行時，零工作經驗和人脈背景的我，從跑學校，見學生，啟發他們的理財意識，以及協助打理獎學金開始做起。很多人以為能夠來香港讀書的孩子非富則貴，但其實我只來自小康家庭，父母都是工薪階層。雖說從小生活得挺幸福，不用擔心衣食住行，但和能拿出幾千萬來買保險的家庭相比，還是相距甚遠。那時候，看到師兄師姐們經常簽大單，一方面我是羨慕的，另一方面卻是自卑的。

還記得第一次Wave問我對簽大單怎麼看，我說：「我不喜歡有錢人。」其實言下之意是不知道如何跟這些有財有勢、成熟優秀的人打交道，也不知道他們找我買保險的價值何在，所以我不自信，不願意邁出第一步。相信很多較年輕的保險從業員，在初入行時都會跟我一樣困惑。很幸運的是在我工作的早期，就遇到了一位非常低調、善良、富有的阿姨，雖然現在看來這個單子並不算大，但她幫我打破了跟有錢人相處的心魔，敞開了新世界的大門。

初窺真．有錢人世界 一次Facial過萬蚊 靠「站在巨人肩膀上」贏得阿姨信任（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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《大單——促成天價保單的秘訣》書本封面

書名：大單——促成天價保單的秘訣

作者：Mina Wu（香港保險業從業員）

主編：周榮佳（Wave Chow），從事保險業廿多年，擁有CFP認可財務策劃師等15個專業資格，現職某大保險公司資深區域總監。

【本文獲「商務印書館」授權轉載。】